曾被譽為「全美最安全州」！緬因槍擊案傷亡慘 槍枝管制爭議再起
美國緬因州路厄斯頓市（Lewiston）當地25日晚間發生大規模槍擊，40歲男子卡德（Robert Card）涉嫌闖入一處保齡球館與一間餐廳大肆掃射，造成18人死亡，有外媒指出，此事導致原本反對禁止攻擊性武器的議員改變立場，但在共和黨擁眾議院多數的情況下，拜登政府依然很難推動槍枝禁令。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，美國眾議員戈爾登（Jared Golden）的選民在槍擊案中喪生，改變了戈爾登原先的立場。身為1名保守派的民主黨人，他的選區在2020年大選中，表達出對時任總統川普（Donald Trump）的支持，原先反對推行槍枝管制的他，在槍擊案發生後，坦言自己當初的反對立場是出於「錯誤的信心」，他原以為自己的家鄉、選區不會出現此類暴力行為。
戈爾登強調，他願為事件承擔責任，因此呼籲美國國會禁止使用突擊步槍，就像「在我的家鄉緬因州路厄斯頓市，進行『大規模屠殺的病態兇手』所用的那樣」，也請求居民的寬恕和支持。
儘管拜登政府敦促共和黨人協助，幫助一項禁止攻擊性武器和大容量彈匣的法案，包含對購買者實施普遍背景調查，要求安全儲存槍枝，並終止槍枝製造商的責任豁免權等等，但若想成功，法案需要在共和黨控制的眾議院，先以簡單多數獲得通過，並在參議院贏得至少60票。
新上任的美國眾議院議長強生（Mike Johnson）並不支持槍枝管制法案，他在26日晚間接受《福斯新聞》訪問時聲稱，「問題出在人的心，而不是槍枝...我們必須保護公民自衛的權利，這就是為何共和黨如此堅決的原因，現在不是談論立法的時候。」