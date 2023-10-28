限5天！7-11「可樂、泡麵」買1送1　全家特大拿鐵、熱巧克力半價

超商本周限定優惠更新！7-11自10月27日起至10月31日限時五天開跑，本周DM同樣是10款商品促銷，不過搶攻萬聖節商機，多達6款都是買一送一，包括加倍佳棒棒糖平均7元、OPEN小將條糖平均28元。
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🟡全家
全家會員優惠自即日起至10月29日，本周DM共集結20款商品，共有4款商品半價，買一送一有野菜一日綜合蔬果汁平均18元、鮮一杯瑞士熱巧克力平均50元、熊寶貝馨香洗衣精平均79元。此外，雞汁點心麵買3送3，大包平均不到20元。
全家「康康五」限時周末登場，即日起至10月29日期間，本週多達8樣商品下殺5折。本周現煮飲品優惠是特大杯拿鐵買一送一，冰熱不限，平均單杯35元。
此外，另有怡漾鹼性離子水平均15元、WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕平均25元、加倍佳棒棒糖平均7元、HERSHEYS片裝黑巧克力平均20元、農心辛炒麵平均38元、厚醬起司蘇打餅平均25元、伯朗Pure Brew咖啡平均18元。
🟡萊爾富
即起至10月29日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周共9大項目促銷，買一送一共3款，貝納頌極品大咖啡平均20元、Pocky杏仁粒粒巧克力棒平均40元、生活運動飲料600ml平均13元。
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