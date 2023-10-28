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今晨低溫14.2°C！7-11美式、拿鐵「買1送1」　萬聖節買1送1優惠包

▲歡慶萬聖節前先來杯咖啡提神，7-11今起有大杯美式、大杯燕麥拿鐵、中杯精品燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶，通通買1送1優惠。（圖／業者提供）
▲歡慶萬聖節前先來杯咖啡提神，7-11今起有大杯美式、大杯燕麥拿鐵、中杯精品燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶，通通買1送1優惠。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（28）日降溫轉雨，台北陽明山早上出現低溫14.2°C，出門歡慶萬聖節前先來杯咖啡提提神！7-11今起有「大杯美式、大杯燕麥拿鐵、中杯精品燕麥拿鐵」，通通買1送1優惠；全家現煮特大拿鐵買1送1外，還有萬聖節限定加倍佳棒棒糖買1送1，原價14元、平均7元。萊爾富則是自11月1日起歡慶雙11，美式50杯、拿鐵35杯、蜂蜜拿鐵25杯，任一組合價只要1111元。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜今起至10月29日

◾大杯燕麥拿鐵買1送1（原價75元、特價38元）

◾中杯精品燕麥拿鐵買1送1（原價110元、特價55元）

◾黑糖珍珠燕麥奶買1送1（原價75元、特價38元）

📍門市｜今起至10月31日

◾大杯美式咖啡買1送1（原價45元、特價23元）

◾哈燒專櫃韓式起司熱狗／美式大熱狗任選買1送1（原價55／50元、特價28／25元）

◾思樂冰3種口味中杯買2送1（原價30元、特價20元）

◾大杯焙烤榛果風味拿鐵買2送1（原價65元、特價43元）

◾大杯皇家伯爵紅茶拿鐵買2送1（原價65元、特價43元）

◾珍珠奶茶買2送1（原價60元、特價40元）

◾香鑽水果茶買2送1（原價70元、特價47元）

▲7-11萬聖節大杯美式買1送1。（圖／7-11提供）
▲7-11萬聖節大杯美式買1送1。（圖／7-11提供）
📍門市｜今起至10月29日

◾icash pay支付享霜淇淋買1送1

📍APP｜今起至10月31日

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，8杯組333元（原價60元、特價42元）

◾一顆青檸檬／一顆檸檬紅，8杯組333元（原價60元、特價42元）

◾中杯精品美式，6杯組333元（原價80元、特價56元）

◾香鑽水果茶，7杯組333元（原價70元、特價48元）

◾皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃糖焦糖風味瑪其朵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡，任選9杯333元（原價55元、特價37元）

◾蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵，6杯組333元（原價80元、特價56元）

🟡全家
📍門市｜今起至10月29日

◾特大拿鐵買1送1（原價70元、特價35元）

◾霜淇淋第2支10元（限全盈+PAY支付）

📍APP｜今起至10月29日

◾離子水買1送1（原價29元、特價15元）

◾紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕買1送1（原價49元、特價25元）

◾加倍佳棒棒糖買1送1（原價14元、特價7元）

◾HERSHEYS片裝黑巧克力買1送1（原價39元、特價20元）

◾農心辛炒麵買1送1（原價75元、特價38元）

◾Gery起司蘇打餅買1送1（原價49元、特價25元）

◾伯朗美式／拿鐵咖啡買1送1（原價35元、特價18元）

▲「康康5」即起至10月29日登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」即起至10月29日登場。（圖／全家提供）
🟡萊爾富
📍APP｜11月1日起至11月14日

◾大杯美式咖啡50杯1111元（原價45元、平均23元）

◾大杯拿鐵咖啡35杯1111元（原價55元、平均32元）

◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元（原價75元、平均45元）

📍門市｜即起至11月14日

◾單筆消費滿688元，送臻情人3層抽取式衛生紙乙串(90抽x6包)，限量50,000串

◾指定商品滿60元現折30元，商品包含指定的現煮咖啡、冰品、罐裝飲品、休閒食品與生活日用品。例如兩杯大杯拿鐵原價110元，現折30元變80元，單杯原價55元、平均40元

◾萊爾富會員於門市單筆指定消費滿200元，結帳時掃讀門市LINE購物條碼，並購買Hi點商城DM商品單筆滿200元，最高可享LINE POINTS 11%回饋。

▲迎戰雙11購物節到來，萊爾富推出美式50杯、拿鐵咖啡35杯以及蜂蜜風味拿鐵25杯，同品項任一組合只要1111元
▲迎戰雙11購物節到來，萊爾富推出美式50杯、拿鐵咖啡35杯以及蜂蜜風味拿鐵25杯，同品項任一組合只要1111元

全家霜淇淋第2支10元！萬聖節9大品項「買1送1」：拿鐵、美式都有

今起慶祝萬聖節！全家拿鐵、7-11美式「買1送1」　霜淇淋也買1送1

迎雙11購物節！超商美式「50杯1111元」可寄杯　全家拿鐵買1送1

限3天！全家咖啡買1送1「有拿鐵、美式」　迎萬聖節「棒棒糖7元」

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