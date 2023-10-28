中秋後整肅成真？李克強因心臟病猝逝　財經網美：還不明白嗎快走

曾為改革開放留一線生機！李克強逝世　中國經濟前景不明

▲中國國務院前總理李克強逝世，外界普遍擔心，中國的經濟改革開放之路將更加困難。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務院前總理李克強逝世，外界普遍擔心，中國的經濟改革開放之路將更加困難。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國國務院前總理李克強27日突然傳出在上海因心臟病猝死，成為全球輿論關注焦點，除了真實死因以外，有外媒分析，身為推動中國經濟發展的第一把手、自由市場經濟的支持者，儘管李克強在習近平頻頻出手干預、新冠疫情期間仍艱難尋求平衡，但處處遭到掣肘，現在隨著他過世，中國經濟的改革開放之路恐蒙上陰影。

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根據《美國之音》報導，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山受訪時表示，習近平2020年提出以國內消費、市場和企業作為中國成長驅動力的「內循環」，國進民退之下，中國經濟走向更趨保守和封閉，但李克強還是堅持本位，嘗試提出一些較大膽的政策，在一片悲觀聲浪中，讓外界還能看見改革開放的一線光亮，這也是李克強的特色之一，敢於講實話，

淡江大學外交與國際關係學系副教授陳建甫則認為，李克強的經濟政策講究務實穩健，在他任內，中國經濟增長力道維持多年的強勁，中國國力也隨之向外投射。在「習李共治」的第1個任期，習近平仍會稍微尊重李克強領導下的國務院，但到了第2個任期後期，「習核心」的中央財經領導小組接手主導經濟政策，國務院淪為「聽令執行」機構。

陳建甫並指出，在習近平的強勢治理下，國進民退漸顯，李克強越來越難發揮，雖然一度發展「地攤經濟」，鼓勵庶民消費的經濟模式也受到民眾支持，但很快又在內部掣肘的情況下無疾而終。現在，李克強經濟學已落幕，中國由習近平一手主權，擬定經濟政策的幕僚也全換上習家班人馬，未來中國的經濟發展，恐怕也容不下現任國務院總理李強的個人意志。

《日經亞洲》也報導，隨著習近平擴大政府對經濟的影響力，李克強的去世也提醒人們，中共內部「親市場改革派」的勢力正在衰落，北京對經濟和企業進行一連串整肅與監管，削減了部分產業的成長力以及就業機會，不少公司都在裁員，年輕人找工作也變得更加困難。

報導並引述日本NLI研究所研究員Yusuke Miura分析，認為私營企業和家庭對政府監管的擔憂將產生寒蟬效應，加上中國人口迅速老化等其他挑戰，政府對這些結構性問題反應緩慢，可能會進一步加深民間焦慮情緒，直言習近平雖然講究所謂的「共享繁榮」，想藉由收入再分配來達到共同富裕，但政府的過度干預，最終可能只會破壞經濟的成長。 

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