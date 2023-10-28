曾為改革開放留一線生機！李克強逝世　中國經濟前景不明

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淡江大學外交與國際關係學系副教授陳建甫則認為，李克強的經濟政策講究務實穩健，在他任內，中國經濟增長力道維持多年的強勁，中國國力也隨之向外投射。在「習李共治」的第1個任期，習近平仍會稍微尊重李克強領導下的國務院，但到了第2個任期後期，「習核心」的中央財經領導小組接手主導經濟政策，國務院淪為「聽令執行」機構。
陳建甫並指出，在習近平的強勢治理下，國進民退漸顯，李克強越來越難發揮，雖然一度發展「地攤經濟」，鼓勵庶民消費的經濟模式也受到民眾支持，但很快又在內部掣肘的情況下無疾而終。現在，李克強經濟學已落幕，中國由習近平一手主權，擬定經濟政策的幕僚也全換上習家班人馬，未來中國的經濟發展，恐怕也容不下現任國務院總理李強的個人意志。
《日經亞洲》也報導，隨著習近平擴大政府對經濟的影響力，李克強的去世也提醒人們，中共內部「親市場改革派」的勢力正在衰落，北京對經濟和企業進行一連串整肅與監管，削減了部分產業的成長力以及就業機會，不少公司都在裁員，年輕人找工作也變得更加困難。
報導並引述日本NLI研究所研究員Yusuke Miura分析，認為私營企業和家庭對政府監管的擔憂將產生寒蟬效應，加上中國人口迅速老化等其他挑戰，政府對這些結構性問題反應緩慢，可能會進一步加深民間焦慮情緒，直言習近平雖然講究所謂的「共享繁榮」，想藉由收入再分配來達到共同富裕，但政府的過度干預，最終可能只會破壞經濟的成長。
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