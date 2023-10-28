美高層當面告知王毅　致力台海和平穩定

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美方資深官員在說明布林肯與王毅長達6個小時的會談時表示，兩人的會談「坦承且深入」。美中一致同意持續就各項議題表示溝通管道暢通的重要性；布林肯也強調，有必要恢復軍事管道，避免誤解與誤判對美中雙方至關重要。
官員指出，布林肯向王毅表達對中國在南海與東海行為的關切，包括中國在22日「危險且非法」阻礙菲律賓船隻執行任務，以及25日在南海對美軍軍機的攔截行為。布林肯重申對菲律賓的防禦承諾，以及美國將持續維持區域以及國際法允許的任何地方進行飛行、航行與運行的航行自由。布林肯也表達對中國在新疆、西藏與香港人權迫害的關切。
在提到台灣時，布林肯向王毅表示，美國恪守基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的一個中國政策。美方反對任何一方片面改變現狀，也期待和平解決兩岸分歧，並致力於維護台海和平穩定。
另一位資深官員說，拜登向王毅表示，美中都須負責任管理雙邊競爭，並維持溝通管道暢通，也強調美中必須共同因應全球挑戰。
這名官員指出，在與蘇利文的3小時會晤中，蘇利文也向王毅提及對中國在南海危險與非法行為的關切，並重申台海和平穩定的重要性。雙方也討論美中之間進一步的高層接觸，雙方並確認將共同努力推動拜登與中國國家主席習近平在11月於舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會上舉行雙邊會談。（編輯：馮昭）1121028