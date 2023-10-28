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MLB／遊騎兵Montgomery季後賽還未嚐敗投　確定丟世界大賽第二戰

▲遊騎兵先發投手Jordan Montgomery，確定主投世界大賽第二戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲遊騎兵先發投手Jordan Montgomery，確定主投世界大賽第二戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽今（28日）正式開打，遊騎兵已經決定第二戰先發投手，確定推派左投Jordan Montgomery，他在美聯冠軍賽第七戰中繼2.1局拿下勝投，經過4天休息，將於世界大賽首度亮相，主帥Bruce Bochy相信他已經準備好了。

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教頭Bruce Bochy表示：「Montgomery獲得充足的休息，所以他已經完全準備好了。」30歲的Montgomery在今年季後賽成績為3勝0敗，平均防禦率僅2.16，在美聯冠軍賽第一戰和第五戰擔綱先發，並於生死第七戰接替Max Scherzer登板。

談到自己的狀況，Montgomery表示：「我覺得我現在能更好地控制球數，並對打者進行攻擊，盡可能控制比賽，我的快速球能夠控在內外角兩側，而我的曲球軌跡也變得更犀利，投球動作也更流暢。」

本賽季之前，Montgomery有過兩次季後賽的經驗，第一次是在2020年疫情影響在中立場地進行的季後賽，當時他還效力洋基隊，而第二次是在上賽季效力聖路易紅雀時，他以牛棚投手身分參與國聯外卡賽。

遊騎兵在今年交易大限前取得Montgomery，他將於世界大賽結束後成為自由球員。本季例行賽他為遊騎兵出賽11場，主投67.2局，繳出4勝2敗，平均防禦率2.79成績單。

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