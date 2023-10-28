7-11萬聖節「暗黑霜淇淋」買1送1！全家第2支10元 哈根達斯3送2
搞怪萬聖節即將登場，7-11推出創意「酷黑！岩鹽牛奶糖霜淇淋」，漆黑外表應景萬聖節慶，即起至29日還有icash pay享霜淇淋買1送1優惠；全家也推出全盈+PAY享霜淇淋第二件10元，口味任搭任選，聯名網紅金針菇的「紫薯霜淇淋」口味進入倒數，下檔將由「咖啡起司歐蕾」接棒登場。
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡7-ELEVEN
📍今起至10月29日，霜淇淋買1送1（限icash pay）
推薦萬聖節限定口味「岩鹽牛奶糖風味」也能用，攜手COLD STONE推出的全新口味，以牛奶糖香醇濃郁奶香、焦糖香作為基底，帶有海鹽嚐起來鹹鹹甜甜，並提供兩種餅杯，一班甜筒餅杯售價49元以及酷聖石脆餅杯售價59元，買1送1平均只要25元、30元開吃。
📍今起至10月31日，哈根達斯買3送2
同時，7-11即起起至31日，還有哈根達斯迷你杯及雪糕任選買3送2，報會員可參加集點活動，間消費買滿5件集1點，集滿2點可預購兌換限量「哈根達斯法式陶瓷餐盤」或「哈根達斯時尚挖冰杓」、「UNI-WATER純水PET550」。
🟡全家｜今起至10月29日，霜淇淋第2支10元
使用全盈+PAY享霜淇淋第二件10元，口味可任搭任選，同時也是10月聯名網紅金針菇的「紫薯霜淇淋」口味，首次搭上霜淇淋優惠，想嚐鮮的饕客可得好好把握。
全家11月霜淇淋接檔口味也提前曝光，將由「咖啡起司歐蕾霜淇淋」接棒登場，將滿滿秋日風味的咖啡搭上濃郁起司，按照往例新口味將在11月5日開賣。
🟡COLD STONE｜今起至10月31日，大杯冰淇淋買1送1
購買任口味大杯冰淇淋，其中一杯由酷聖石招待（脆餅/桶裝除外；價低者為贈送品項）。
萬聖派對推薦，全新黑冰口味「莓那麼簡單」，極濃黑草莓冰淇淋使用竹炭粉與酷聖石草莓冰淇淋製成，拌入高人氣配料小Q彈小麻糬，口感超豐富；還有全新萬聖口味「紫薯沾醬脆餅」，優雅的紫色沾醬，有著淡淡的紫薯香氣，搭配黑色冰淇淋超絕配，不僅顏色吸睛，更讓整份冰淇淋口感大加分。