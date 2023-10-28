張震嶽為《滾石摘星號》野外露營遇爆炸！任賢齊抱怨：無法靜下心
全新音樂實境節目《滾石摘星號》將在今（28日）晚播出，由「音樂頭目」張震嶽與「音樂精靈」米非率隊啟程，首集就邀請到任賢齊與八三夭擔綱「聲音鑑賞官」，尋覓台灣各角落的優質好聲音，沒想到在就地露營的環節，竟發生小爆炸，也讓任賢齊不忍抱怨，當下無法靜下心，受到很大的干擾。
記者詹鎰睿／綜合報導
《滾石摘星號》才第一集就戰況激烈，精挑細選最終只留下8組選手，準備公布淘汰者時，「心太軟」的任賢齊卻哀號：「我最怕這種場面了。」但張震嶽則自信表示：「我們挑得很好，不服的話，來吧，打我吧！」才華出眾的選手們重新演繹多首經典歌曲，湧現滿滿的本土音樂回憶殺，比賽過程極為競爭，最終結果令人相當期待。
而在第二集中，大家來到屏東來義鄉的部落尋找美聲，一行人就地搭建帳篷、劈材、野炊，過程中還發生噴火槍漏氣著火，引起小爆炸的插曲，把所有人嚇得驚魂未定，沒想到張震嶽反而若無其事的繼續料理燒酒雞。
任賢齊、八三夭、米非則手忙腳亂，苦喊「明明是音樂節目，怎麼變野外求生了。」最後在八三夭歡樂的音樂與歌聲中，令人垂涎的「阿嶽牌燒酒雞」也順利上桌，讓任賢齊讚嘆，「若滿漢全席是交響樂，那這鍋燒酒雞就像『unplugged』很純粹的音樂，音樂跟美食是一樣的，能帶來幸福感。」張震嶽也表示認同：「沒想到一鍋燒酒雞還能領悟音樂大道理」。
「我印象最深刻的就是露營，那裡風景很好，所有人聚在一起唱歌聊天很開心。」任賢齊接著說，「唯一美中不足的就是地點，附近許多砂石車聲音很大，導致現場常常無法收音，也無法靜下心，受到很大的干擾。」