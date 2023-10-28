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國際雜音干擾！專家估台股續呈震盪格局　建議2件事提前掌握趨勢

▲國際情勢雜音干擾，市場近期缺乏好消息提振，台股持續整盤，周線連二黑。（圖／擷取自Pixabay）
▲國際情勢雜音干擾，市場近期缺乏好消息提振，台股持續整盤，周線連二黑。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

國際情勢雜音干擾，市場近期缺乏好消息提振，台股持續整盤，周線連二黑。專家表示，現階段壓抑投資氛圍，加上較高基期等族群需要時間消化凌亂籌碼，預估台股將持續呈現區間整理的震盪格局，建議投資人在等待市場回溫、關注波動之際，彈性運用定期定額、不定額扣款機制，提前掌握趨勢。

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台股27日在部分電金權值股撐盤，以及部分AI族群回神，盤中一度帶領大盤上漲逾百點，不過受到國際情勢雜音壓抑、資金面力道仍顯疲軟以及部分籌碼面仍相對凌亂下，漲勢收斂，終場上漲60.87點，收在16134.61點，成交量2138.04億元，周線連二黑。

安聯投信台股團隊表示，近期台股走勢處於整理格局，就消息面來看，一方面受到國際情勢干擾、禁令又來得比原本預期嚴格與收緊，加上美股走勢也呈現觀望，進而壓抑整體市場氛圍；一方面則是缺乏好消息提振，觀察美國迄今已公布的重要財報表現，好消息有限，加深短線上的觀望氣氛。

就資金面來說，在手機、半導體等族群有回溫跡象的支撐下，短線上，部分資金相對青睞較低基期如手機、半導體等族群，但同時較高基期如AI等，籌碼面仍相對凌亂，在市場等待新消息、進一步檢驗後市成長動能之際，也還需要時間消化整理。

根據證交所統計顯示，近期資金動能仍顯相對疲軟，27日外資賣超91.58億元，累積近一周賣超逾700億元；美元指數走勢變化也成為近期市場關注的重點之一。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，市場大方向基本上仍沒有太多改變，但在缺乏好消息的提振下，其中包括國際情勢與禁令雜音，以及美債殖利率等總經面的干擾，都將成為現階段壓抑投資氛圍的主要干擾因子，加上較高基期等族群仍需要時間消化凌亂籌碼，料台股也將持續呈現區間整理的震盪格局。

在今年仍處景氣逆風下，相對偏好有內需消費、紡織及再生能源、電網升級政策受惠族群等具成長利基的主題。而環境永續所帶動的碳邊境稅及相關成本變化則是整體產業長期所必須面對的議題，預期也將衍生相關商機。

安聯投信建議，投資人一方面在等待市場回溫，一方面也關注市場的波動情況，建議不妨彈性運用定期定額、不定額扣款機制，應對多變市場，提前掌握潛在趨勢。

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