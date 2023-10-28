台北陽明山今晨14.2度！雨區擴大「週六最濕冷」　下波降溫時間曝

今早7點30分左右，宜蘭太平山測得11度低溫、台北陽明山14.2度，今明兩天溫度偏涼，夜晚清晨在中部以北、東北部、東部低溫21-23度，局部空曠地區有機會降到18-20度間，南部低溫24-26度。下週三起好天氣維持一週，下一波東北季風預計11月6日起影響天氣。
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各地溫度也都轉涼，今天清晨在新北石門、桃園楊梅、新竹新豐以及宜蘭五結等地的低溫都在19度以下，配合降雨，蠻有秋天的感覺。
今明兩天周末假期（28-29日）受到東北季風以及華南雲雨區東移影響，今天週六（28日）降雨機率高，降雨的範圍也比較普遍，除了迎風面北部、東半部以外，中南部地區也會有局部短暫陣雨，山區降雨的機會比平地要來得大，
明天週日（29日）水氣逐漸減少，不過迎風面的北部、東半部還是持續會有短暫陣雨機會，中部、南部的降雨將會更偏向山區，平地則是多雲，偶有局部零星的短暫陣雨。受到雲雨帶水氣的影響，這個週末的天氣並不是很好，尤其是今天週六，如果有安排活動的朋友務必要多留意。
吳聖宇提醒，今明兩天溫度較偏涼，北部、東半部白天高溫23-25度，中部、南部高溫26-29度，夜晚清晨在中部以北、東北部、東部低溫21-23度，局部空曠地區有機會降到18-20度間，南部低溫24-26度，局部空曠地區低溫22-24度，雖然不是特別低溫，但還是要留意身體健康的情況。
下週一、週二（30-31日）仍是持續受到東北季風影響，降雨以迎風面地區為主，有局部短暫陣雨機會，其他地方為多雲到晴。下週三（01日）到週日（05日）季風逐漸減弱，風向轉為偏東風，水氣更少，只有東半部偶有零星局部短暫陣雨，其他地方為晴到多雲，天氣較為穩定。
吳聖宇分析，從目前預報資料來看，再下一波東北季風增強可能要等到6號左右才會抵達，因此下週算是天氣相當不錯的一週。
天氣好轉、季風減弱，溫度也將逐漸回升，中南部地區下週一開始高溫就有機會回到30度以上，北部、東半部下週三之後高溫也將會回升到29-30度以上，又會變得比較暖熱，整體暖秋的型態還會再持續一段時間。