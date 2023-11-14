影／直指馬英九提「全民調」事先沒溝通　趙少康爆：侯陣營快崩潰

跨世代／不怕武統威脅　學者：讓北京明白「恐變打群架」

記者李詠平／專題報導

20241月，台灣即將進行總統與立委大選，如何把年輕人的困境與訴求，傳達給各陣營參選人，是《NOWnews今日新聞》使命之一。透過民調，NOWnews整理出青年世代關注的四大議題，再訪談專家學者，藉此編撰《2023青年政策白皮書》，盼讓各界更了解青年世代的想法，並於今（2023）年1115日舉辦《2024總統大選青年論壇》，讓青年朋友可以和總統參選人直球對決，面對面即時問答。

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對中共的威脅，台灣年輕人對我國的國防政策有什麼期待呢？根據《NOWnews今日新聞》的民調發現，超過2成5的青年支持「尋求同盟」。淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授廖雨詩分析，民調結果顯示台灣長期依賴美國的心態反映在青年身上外，也是考量到台灣的軍事力量現實。

廖雨詩強調台灣應在平時就鞏固同盟關係，不僅是打仗時需要支援，甚至可在事前對北京造成威嚇，形成嚇阻力，她解釋：「要讓中共知道，如果侵犯台灣，要面臨的不單是台灣軍隊，還有美國和日本，甚至要面對的情況是會有一堆人幫台灣打群架，「這會讓中共重新考慮，是不是要輕易就對台灣動武」。

想了解更多青年世代的想法以及調查數據？透過下方網路連結，可以線上閱讀或下載《2023青年政策白皮書》的完整內容，讓我們一起來關心青年心聲。

👉https://crossroad.nownews.com/NOWnews_2023_YouthPolicyWhitePaper.pdf

NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●　活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30​

●　活動地點： 台北晶華酒店 3F宴會廳​

●　名額有限、滿額為止！！​

●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播​

手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president

此次論壇由《NOWnews今日新聞》與臺灣青年民主協會聯合主辦，協辦單位夥伴有：臺灣學生聯合會、東吳大學法律系、東吳大學政治系、臺灣師範大學學生會、EdYouth、臺灣大學學生會、臺灣高中職學生自治聯盟、政治大學法律系、政治大學政治系、政治大學學生會。

影／青年政策白皮書曝！青民協6問總統候選人、呼籲出席論壇回應

NOWnews《青年政策白皮書》正式上線！為青年世代找問題解方

跨世代／環團籲企業不應當「巨嬰」！盼綠電自發自用

跨世代／2027中共侵台？學者喊話：5年內免慌！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞