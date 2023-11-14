跨世代／不怕武統威脅　學者：讓北京明白「恐變打群架」

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廖雨詩強調台灣應在平時就鞏固同盟關係，不僅是打仗時需要支援，甚至可在事前對北京造成威嚇，形成嚇阻力，她解釋：「要讓中共知道，如果侵犯台灣，要面臨的不單是台灣軍隊，還有美國和日本，甚至要面對的情況是會有一堆人幫台灣打群架，「這會讓中共重新考慮，是不是要輕易就對台灣動武」。
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此次論壇由《NOWnews今日新聞》與臺灣青年民主協會聯合主辦，協辦單位夥伴有：臺灣學生聯合會、東吳大學法律系、東吳大學政治系、臺灣師範大學學生會、EdYouth、臺灣大學學生會、臺灣高中職學生自治聯盟、政治大學法律系、政治大學政治系、政治大學學生會。