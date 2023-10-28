中華職棒／統一獅大戰樂天！季後挑戰賽登場　球評潘忠韋專業分析

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味全龍隊睽違26年再度打進季後賽，睽違24年再度晉級台灣大賽，有機會延續冠軍美夢，統一獅跟樂天生死鬥，獅隊要阻止樂天連續2年晉級台灣大賽。
季後挑戰賽賽制由統一7-ELEVEn與樂天進行，5戰3勝制；統一7-ELEVEn先勝1場。
季後挑戰賽賽程：
10/28-10/31（主場1-1-2制，期間無移動補賽日）
| 場次
| 日期
| 開賽時間
| 對 戰
| 球場
| 備註
| Game 1
| 10/28(六)
| 17:05
| 樂天@統一7-ELEVEn
| 台南
|
| Game 2
| 10/29(日)
| 17:05
| 統一7-ELEVEn @樂天
| 樂天桃園
|
| Game 3
| 10/30(一)
| 18:35
| 樂天@統一7-ELEVEn
| 台南
| 如有必要
| Game 4
| 10/31(二)
| 18:35
| 樂天@統一7-ELEVEn
| 台南
| 如有必要
分析：我認為關鍵人物會是廖健富跟林安可，不過獅隊贏面較大，會比較看好統一，因為投手一整年起伏不是很大，除了布雷克、藍道爾之外，克維斯的控球比較需要注意，加上獅隊下半季比較有時間讓球員調整，蘭道爾過去在大聯盟曾經有中繼經驗，若是牛棚角色缺人狀況，他可以考慮出賽。
潘忠韋提到，獅隊拿1勝有優勢，除非有必要，但古林睿煬也會準備，他在亞運就已經證明自己並且有經驗，就看教練團怎樣使用。關鍵人物會是林安可，畢竟他的長打很有機會讓球隊贏球，在亞運也都面對150公里以上球速的高等級投手，看來他都可以對應，會是系列賽X因子。
樂天廖健富會是球隊的關鍵人物，他今年表現都很穩定，長打也讓得分效率比較好，狀況好也有可能讓樂天打線「一棒接一棒」，並且在關鍵時刻他的發揮也不錯。
球評黃泰龍預測（獅勝）
分析：我認為這個系列賽各有利弊，下半季等太久，可能會讓獅隊有點不好打，樂天一路殺到季後賽、台灣大賽的機率也不是沒有，有可能一鼓作氣打進去。
統一獅隊也可能有隱憂，主要是心態上跟例行賽不一樣，但短期盃賽主要看的是投手、守備，獅隊還有「外野三鬼」林安可、蘇智傑、陳傑憲，「老鬼」胡金龍、林益全、陳鏞基，整體打線也很兇猛，獅隊經驗豐富，老將多比較佔優勢，這是可以期待的系列賽，希望打到最後一場。
專欄作家橘爸預測（樂天勝）
分析：樂天桃猿下半季可以擊倒中信兄弟（沒有象），肯定有他們的實力，加上年輕好手陳克羿出頭，「猛獅殺手」黃子鵬，都有機會壓制獅隊打線，反倒樂天要注意的是守備失誤太多，但上一次「天王山」之戰，樂天全隊都沒失誤，反倒成為樂天贏球關鍵。
專欄作家強打中年預測（獅勝）
分析：如果你要問強打中年，你最好已經有準備，本人認為，要贏球，只有靠三件事，運氣、自助、威助（笑），沒有啦是人助，我認為林安可在經過亞運「開眼」，狀況越來越好，樂天隱憂是守備，但獅隊布雷克是投手方面的精神領袖，他領教過季後賽的壓力，也嘗過勝利的美酒，可以幫助這些洋投融入團隊。
打擊就不用說了，兩隊在主場都比較會打，所以算是五五波，但因為獅隊先拿1勝，怎麼看還是贏面較大，我預測這個系列賽會是獅隊2勝1敗晉級。