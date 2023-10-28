NBA／Wembanyama轟21分12板！奪生涯首勝 馬刺126:122新賽季開張
法國超級新星Victor Wembanyama迎來自己在NBA生涯的首勝，在聖安東尼奧馬刺出戰休士頓火箭的「德州內戰」中，他砍下21分12籃板3阻攻2抄截的全面數據，率領球隊在延長賽以126:122於主場贏球。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽刺激度有餘、精彩度不足，雙方都有一些不理想失誤，錯過在常規時間到點前取勝的機會。此役末節最後時刻，火箭悍將Dillon Brooks的超前三分球，一度幫助客隊在最後44秒取得3分領先，但馬刺靠著Zach Collins的罰球和Wembanyama在剩下20秒時完成的關鍵上籃追平比數。
進入到延長賽後，又是Wembanyama的中距離得分幫助球隊首開紀錄，延長賽階段他貢獻4分，幫助球隊以4分之差取得勝利。整場比賽他出賽31分鐘，19投7中，拿到21分12籃板。
馬刺前一場比賽輸給Luka Doncic領軍的達拉斯獨行俠，Wembanyama生涯首秀受限於犯規麻煩，並沒能發揮自己全部的影響力，全場拿到了15分。今天總算是助球隊奪得新賽季首勝，也是自己NBA生涯的第一勝。
馬刺除了Wembanyama之外，D. Vassell和K. Johnson各有25分和20分。火箭方面，主控Fred VanVleet攻下24分12助攻，Alperen Sengun拿到25分12籃板，Jalen Green拿到22分，Brooks則有17分，先發五人得分都上雙。