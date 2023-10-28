YOASOBI新莊演唱會開賣！系統扛不住直接壞掉 圈圈轉10秒票沒了
日本人氣天團YOASOBI由Ayase、ikura組成，因演唱動畫《我推的孩子》主題曲〈Idol〉人氣再攀升。他們將於2024年1月21日來台開唱，門票今（28）日上午11點開搶，豈料時間一到系統不堪負荷，直接當掉，歌迷紛紛到售票臉書哀號：「10秒就沒了？」、「水喔直接當機！」
記者陳雅蘭／綜合報導
YOASOBI明年確定在只能容納2000人的新莊Zepp New Taipei舉辦演唱會，票價僅1樓站位和座席3200元、2樓站位2800元2種，消息一出就掀起討論，認為2000個座位「根本不夠」，是否加場有待官方回覆。
YOASOBI由主唱ikura以及製作人Ayase組成，以將小說音樂化的企劃為基礎，2019年發表第一首單曲《向夜晚奔去》至今已在串流突破10億次播放，日後許多作品都攻占各大排行榜；2023年搭配動畫《我推的孩子》主題曲〈Idol〉更刷新不少J–POP史上新紀錄。他們不僅在日本巡演，海外邀約也不斷，人氣非凡。
YOASOBI將從2023年底開始造訪韓國、新加坡、馬來西亞、台灣等地，舉辦第一次海外巡迴演唱會，2024年初陸續在日本國內東京、北海道、神奈川、福岡、大阪、愛知舉辦一連串名為「POP OUT」的2024 YOASOBI ZEPP巡迴演出。YOASOBI及其團隊都表示，非常興奮也都很期待見到台灣的歌迷。