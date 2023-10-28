拜習11月會晤有望？分析：或為2國關係帶來「急需的穩定」
中國外交部長王毅到訪美國，與拜登總統（Joe Biden）、國務卿布林肯（Antony Blinken）等高層會晤，期間雙方談到南海局勢、台海和平穩定的重要性，分析認為，王毅此行不排除是為了拜習會鋪路，有美國官方消息人士也透露，美中高層已初步敲定，預計11月安排拜登與習近平會面。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《美聯社》報導，美中關係緊繃之際，拜登雖已邀請習近平11月前往舊金山參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會，但尚未證實習是否真會出席。1位不願具名的美國官員透露，美中雙方原則上達成了在APEC期間舉行會晤的協議，具體日期、地點和其他細節仍待敲定。
白宮在27日的會議後發表聲明，稱雙方正致力於促進拜登、習近平在APEC的面對面會談，2國也已同意維持「高層級外交」，致力讓關係平穩。白宮國家安全委員會發言人柯比（ John Kirby）表示，拜登認為他與王毅的會面屬於「積極進展」。
美國智庫史汀生中心（Stimson Center）的中國計畫主任孫韻（Yun Sun）認為，拜登與習近平的會晤，將為2國關係帶來「急需的穩定」，即使未必是真正意義上的改善，但世界需要美中都走上理性的道路，好進一步為區域乃至全球，提供更多確定性，特別是在中東緊張升溫、俄烏戰爭持續的前提下。