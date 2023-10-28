民眾黨不分區立委擬納陸配惹議 蔡正元讚柯文哲打破禁忌
傳出民眾黨不分區立委名單列入台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，不過，徐春鶯被質疑曾具中國幹部身分，引發議論。前立委蔡正元表示，外配達到57萬，若再加上子女總數超過100萬人，比原住民人口還說，國民黨過去率先提一席新住民立委，但怕被抹紅，不敢提陸配，民進黨也不敢提陸配，現在柯文哲要打破禁忌，提名大陸配偶擔任不分區立委，算是聰明之舉，值得肯定。
記者余祥／台北報導
蔡正元說，台灣的外籍配偶人數已達57萬人，再加上所生子女45萬人，總數超過100萬人，稱為新住民，比原住民的58萬人多很多，原住民在立法院有固定6席，不分區立委有時還會有1、2席，原住民的立法權代表性，已遠超過人口比，立法權利可以獲得充份保障；相對的新住民是新生歷史現象，雖然人口已超過原住民，但在立法院的代表權卻處於弱勢。
蔡正元指出，國民黨曾經提名不分區立委時，率先提名一席新住民立委，但當時怕被抹紅，不敢提名大陸籍的外籍配偶，而提名柬埔寨籍的外配，雖然人選很優秀，但在外配中比例太小，代表性始終不足；民進黨東施效顰也提名外配擔任不分區立委，同樣也不敢提名比例最大的陸配，去提名中國裔的馬來西亞籍外配。
蔡正元認為，現在柯文哲要打破禁忌，提名大陸配偶擔任不分區立委，算是聰明之舉，值得肯定。