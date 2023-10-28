26歲女「約友喝一杯」！酒醉趴桌竟離奇猝死 家屬質疑遭灌酒喪命
本月13日，台北市中山區發生一起命案，26歲的黃姓女子因心情不好，約洪姓男友人飲酒，當時現場還另外有2男1女，不料聚會結束後，眾人準備離去，赫然發現趴在桌上的黃女已無生命跡象，經送醫緊急搶救宣告不治，黃女家屬質疑她遭人灌酒，甚至是被下藥等等，才會突然猝死，但詳細死因還有待進一步相驗解剖釐清。
記者林盈君／綜合報導
據了解，13日晚間，黃女因心情不佳，約洪姓男友人飲酒，恰巧洪男正在酒店，於是約黃女到場一起同飲，現場除了洪男還有2男1女。黃女於期間疑酒醉趴在桌上昏睡，洪男於14日臨晨先行離去，離去前將黃女扶到沙發上休息，其他2男1女留在現場。但未料聚會結束後，眾人發現黃女已無呼吸心跳，隨即報警處理，黃女被送往馬偕醫院，經搶救仍不治。
黃女家屬得知消息，認為案情疑點甚多，質疑黃女遭強灌酒，亦或是被下藥導致猝死。但現場人員表示，當天黃女因玩遊戲輸很多，很快就酒醉了，且現場並無任何藥物及毒品，不過相關案情，還需進一步釐清。檢警初步相驗，認定為飲酒過量導致身亡，並進一步解剖遺體，由法醫採集相關跡證，釐清其死亡原因，全案持續偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995