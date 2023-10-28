天冷泡湯！全台溫泉飯店旅展優惠懶人包　下殺21折、每晚3000元起

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推出「礁溪寒沐一泊一食寒沐苑平日住宿券」每組10張售價400,000元、超殺折扣21折入住總統套房只有這次，購買再送「一泊一食迎曦閣平日住宿券」乙張，限量十組。
另持2張晶華酒店集團聯合住宿券(9,600元)可享「乘風居雙人住宿」、等同於42折優惠。另有「映之湯(湯屋居)雙人平日券」每組10張20,000元，現享80折優惠買一組再贈一張。「映之湯(湯屋居)+下午茶雙人平日券」2,990元。
📍長榮鳳凰酒店(礁溪)
線上旅展即日起至11月8日，住宿券下殺4折起，原價20,856元的平日雙人一泊二食住宿券，8,388元即可入住高級洋式客房，約4折：另外平日雙人一泊一食，也只要7,888元。
另有「SPA/湯屋通用券套票」，一套六張原價6,000元，旅展特惠價3,600元，持一張可單人使用千坪慢活SPA設施，持三張可雙人使用高級湯屋90分鐘乙次。
想要泡湯吃美食二合一，可購買「一日券」，原價每張2,298元，旅展56折優惠價每張1,298元，可於平日單人使用慢活SPA設施並享用桂冠自助餐(早午餐或晚餐任選)或煙波亭火鍋乙客(不限價位)。
📍捷絲旅
推出聯合住宿券每張面額3,000元，可任選入住全台從北到南旗下七據點。獨享寒假不加價，以熱門風景區宜蘭礁溪館為例，最大亮點為入住「沛 日式溫泉雙人客房」平日週一至週四免加價，再贈翌日早餐兩客。而每間客房均設有可讓全家人沉浸的超大溫泉浴池，館內設施則有濃厚日式氛圍的男女裸湯「澄大浴場」。
📍老爺酒店
老爺旅展首次推出奢華溫泉酒店入門商品「湯饗一日遊」，每張1,999元，可擇一兌換知本老爺雙人心采風呂體驗含船歌餐廳680元套餐2客，或礁溪老爺單人野天風呂體驗含岩波庭無菜單料理午餐，或北投老爺酒店雙人沐泉療中心體驗含PURE歐式餐廳雙人英式下午茶1套。
知本老爺「三天兩夜住宿券」含兩次早餐及一次晚餐，每張11,999元，買10張再送1張，等於每人每晚3,000元有找。
礁溪老爺「樂活假期三天兩夜」一晚洋式標準套房加贈一晚露營區體驗，雙人住宿含早餐及晚餐，每套17,800元。
北投老爺酒店則推出雙人入住景緻客房含早餐，原價22,000元，旅展期間只要5,666元，再享買10張送1張優惠，平均換算下來每人每晚2,575元起，相當於2.5折。
📍瑞穗天合國際觀光酒店
推出平日週一至週五雙人住宿券，城堡精緻客房雙人住宿券每張9,999元，於2024年1月底前訂房使用再享房型升等至城堡溫馨家庭房，親子溫馨家庭房雙人住宿券每張10,999元，平日莊園溫馨家庭房雙人住宿券每張12,999元，可加人加價，假日入住加價1,000元、大假日入住加價2,000元，優惠期限至2024年6月30日，住宿券皆含一泊二食早餐與晚餐、溫泉黃金湯與108個泡湯戲水池等體驗。
📍雲品溫泉酒店日月潭
此次以4.4折起的優惠推出三種房型住宿券，「雲品平日尊榮湖景客房住宿券」每張18,000元，可享雙人平日入住尊榮湖景客房一晚，獨覽日月潭湖光山色，並於丹彤自助餐廳享用晚餐及翌日早餐，入住期間免費使用雲水行政酒廊禮遇。
「雲品平日豪華湖景套房住宿券」優惠價每張28,888元，同享一泊二食及雲水行政酒廊的頂級服務，還能入住21坪的豪華湖景套房。「雲品經典山景住宿券」折扣高達4.4折，雙人平日入住一晚9,999元，入住期間可品嘗丹彤自助餐廳晚餐與翌日自助早餐。
📍台東紅葉谷綠能溫泉園區
線上旅展推出平假日皆可使用的「紅葉谷綠能溫泉園區-泡湯券」，購買10張再送2張，套票售價為3,990元，平均每張不到340元。