巷仔內／人才不足！柯文哲就算勝選也是少數總統　推內閣制難度高

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內閣制特色是內閣閣員大多由國會議員兼任，與行政與立法分立的總統制度不同，內閣制行政與立法是一體，且由多數黨領袖組閣，因此立法效率高，而內閣制的在野黨可以組成「影子內閣」，對相關部門的議題嫻熟，若執政後就能上手，不會有總統制經常有總統與閣員上任後缺乏行政經驗、政治歷練的缺點。
但內閣制也不是沒有缺點。內閣制的國會議員有形式上的任期，但總理或首相常會因政治局勢判斷而提前選舉，所以選舉期間不像總統制是固定的，如果政策推展不利，內閣總理或首相可以依法向國家元首提出解散國會，要求重新改選。1990年代經濟泡沫化後，日本首相更換頻繁，1989至2019年間換了17個首相，有的只當了3個月就下台，最長兩位是小泉純一郎（1078天），安倍晉三則是兩任首相任期當了3188天。
英國在2019年公投決定脫歐後，經濟因高通膨等因素陷入衰退，執政黨民調低落，執政的保守黨只能一直換黨魁，但是始終無法解決經濟問題。
由於內閣制的執政黨在國會中具有多數優勢，可以順利通過法案，但也可以利用優勢打壓少數黨，在野黨難有施力點，內閣制較總統制容易發生專制情況。因此柯文哲認為內閣制能解決當前台灣政治一黨獨大問題，其實並不正確，因為也可能產生一黨長期執政的弊病。
台灣要推動內閣制，首先要修憲，為了避免憲法任意更動，我國的修改非常高，須經立法院立法委員1/4提議，3/4出席，及出席委員3/4決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，才算通過。以2020年總統大選選舉人總額1931萬1105人來計算，要通過修憲，需要965萬5553張有效同意票，門檻極高。
台灣目前面臨中國嚴峻政治與軍事威脅，為以利政局穩定與國家發展，國家需要一個有實權的元首領導，而不是內閣制的虛位元首，要說服台灣民眾4年選一次總統與立委，改成不定期大選，要費相當大的唇舌。
柯文哲提出組聯合政府、內閣制的政見，主要是基於民眾黨人才不足，即便選上總統後民眾黨在立院也是少數黨，所以需要聯合國民黨來執政，內閣制國會議員能夠兼任政務官，給予更大的人事安排空間，能夠解決民眾黨缺人才的問題，但是不顧當前台灣面臨的安全環境、不顧現階段的民主穩定成果，盲目追求內閣制反而是一件危險的事。