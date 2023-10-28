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GD染毒遭火速切割！足球明星急刪照、取消追蹤　BMW下架宣傳片

▲天才足球員李剛仁（左圖右）在好友G-Dragon染毒後，立刻刪除合照、取消關注。（圖／翻攝自李剛仁IG）
▲天才足球員李剛仁（左圖右）在好友G-Dragon染毒後，立刻刪除合照、取消關注。（圖／翻攝自李剛仁IG）

記者江芷稜／綜合報導

李善均涉毒風波不斷擴大，天團BIGBANG的成員G-Dragon（權志龍，GD）也遭警方立案調查，儘管他透過律師發表正式聲明，澄清「我沒有吸毒」，會誠實配合調查，但警方立刻打臉，表明有確實證據，已將他限制出境，相關品牌也開始進行切割，BMW率先下架G-Dragon的宣傳片，知名足球球星李剛仁火速刪掉與他的合照，取消IG帳號追蹤，切割意味相當明顯。

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▲李剛仁盤帶能力十分出色，韓國媒體認為他能頂替上梅西離開PSG後，能補上球隊技術層面上的空缺；此外他也在本屆杭州亞運足球項目奪金，兵役順利解套。（圖／美聯社／達志影像）
▲李剛仁是韓國知名球星，7月才跟GD成為好友。（圖／美聯社／達志影像）
G-Dragon並非首次捲入毒品事件，他2011年曾在日本夜店「誤吸」大麻，聲稱是友人贈予，以為只是一般香菸，不清楚是大麻才會釀錯。當時，警方念在他是初犯，吸食劑量很少，且還是學生身分，最後予以緩起訴處分。他也表明不會再犯，未料時隔12年再度陷入吸毒疑雲。

▲G-Dragon遭酒店女經理爆料吸食大麻，後續也被查出毒品來源與李善均是同一人。（圖／GD IG）
▲G-Dragon今年3月宣布代言BMW，如今已被切割。（圖／GD IG）
此次G-Dragon涉毒消息曝光後，眼尖網友注意到，韓國人氣足球員李剛仁突然刪除與他的合照，並取消追蹤IG帳號，兩人7月才因為活動結識，在社群曬出合照，結果好友爆發醜聞，李剛仁火速大動作切割，避免被牽扯其中。而BIGBANG成員大聲最慘，剛宣布復出個人活動，結果參與綜藝節目片段立刻被下架。

▲▼GD涉嫌違反毒品管理法，警方正式立案調查。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）
▲GD被封為「人間香奈兒」，捲入吸毒風波後，香奈兒尚未表態。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）
▲BIGBANG大聲（左）剛復出個人活動，結果受到G-Dragon（中）影響，去上綜藝節目的片段遭立刻下架。（圖／翻攝自G-Dragon IG）
▲BIGBANG大聲（左）剛復出個人活動，結果受到G-Dragon（中）影響，去上綜藝節目的片段遭立刻下架。（圖／翻攝自G-Dragon IG）
G-Dragon被稱為「人間香奈兒」，是該精品服裝的最佳代言人，如今在當事人否認，警方尚未提出確切證據的前提下，香奈兒採取觀望態度，相關人士表示「已知道G-Dragon相關事件，但是目前還沒有立場」，韓國BMW則立刻下架宣傳影片，正式進行切割動作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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