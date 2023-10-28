GD染毒遭火速切割！足球明星急刪照、取消追蹤 BMW下架宣傳片
李善均涉毒風波不斷擴大，天團BIGBANG的成員G-Dragon（權志龍，GD）也遭警方立案調查，儘管他透過律師發表正式聲明，澄清「我沒有吸毒」，會誠實配合調查，但警方立刻打臉，表明有確實證據，已將他限制出境，相關品牌也開始進行切割，BMW率先下架G-Dragon的宣傳片，知名足球球星李剛仁火速刪掉與他的合照，取消IG帳號追蹤，切割意味相當明顯。
記者江芷稜／綜合報導
G-Dragon並非首次捲入毒品事件，他2011年曾在日本夜店「誤吸」大麻，聲稱是友人贈予，以為只是一般香菸，不清楚是大麻才會釀錯。當時，警方念在他是初犯，吸食劑量很少，且還是學生身分，最後予以緩起訴處分。他也表明不會再犯，未料時隔12年再度陷入吸毒疑雲。
此次G-Dragon涉毒消息曝光後，眼尖網友注意到，韓國人氣足球員李剛仁突然刪除與他的合照，並取消追蹤IG帳號，兩人7月才因為活動結識，在社群曬出合照，結果好友爆發醜聞，李剛仁火速大動作切割，避免被牽扯其中。而BIGBANG成員大聲最慘，剛宣布復出個人活動，結果參與綜藝節目片段立刻被下架。
G-Dragon被稱為「人間香奈兒」，是該精品服裝的最佳代言人，如今在當事人否認，警方尚未提出確切證據的前提下，香奈兒採取觀望態度，相關人士表示「已知道G-Dragon相關事件，但是目前還沒有立場」，韓國BMW則立刻下架宣傳影片，正式進行切割動作。
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