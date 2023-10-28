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演講被火車進站打斷好開心！蔡英文脫稿演出　透露「卸任前很忙」

▲蔡英文視察集集支線基礎建設改善計劃，透露卸任前「我很忙的」！（圖／立委蔡培慧提供，2023.10.28）
▲蔡英文視察集集支線基礎建設改善計劃，透露卸任前「我很忙的」！（圖／立委蔡培慧提供，2023.10.28）

記者顏幸如／南投報導

總統蔡英文今天到南投縣名間濁水車站視察集集支線基礎建設改善計劃，演講時突然遇到集集小火車進站會車，她興奮的脫稿演出，提及以後不當總統，可以坐高鐵、換台鐵、搭纜車一路到日月潭，不必再擔心假日到南投加重塞車。她二度提及明年520就要卸任，說「我很忙的」！要趁執政團隊最有經驗的時候，為台灣下一階段發展提供更好條件、讓大家安心在這裡生活。

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交通部鐵路局運用前瞻計劃經費，斥資109億結合高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計劃（田中支線）、台鐵集集支線基礎設施改善計劃、支線觀光列車購車計劃，重新翻轉台鐵集集線，未來在高鐵彰化站可以透過轉乘直通水里、車埕，交通部並計劃在水里或車埕搭建觀光纜車直達日月潭。

蔡英文上午到集集站前最大站的濁水站視察，在月台旁發表演說，她透露以往總統車隊假日要進入南投，她都要深呼吸一下，因為南投是台灣最重要的觀光地區，擔心遇到塞車，因此儘量把最擠的時間排除掉。等以後她不當總統，後面跟的人會少一點，可以一路坐高鐵、台鐵、纜車到日月潭，見證國家對地方建設做的努力。

名間鄉長陳翰立致詞時，提及一開始覺得這計劃是天馬行空，等真正動起來卻讓鄉親感到振奮，因為大家從未想過，有一天名間、集集會納入高鐵生活圈！蔡英文則說，未來南投人回家的路會變得輕鬆平安又愉快，如果搭乘的人多，可以縮短班距增加班次、讓集集線捷運化，每一站都是觀光點景，遊客可以下來玩一玩，再坐火車上去，也帶動地方發展。

此時火車突然來了，蔡英文興奮指著火車說：「我們將來的火車會比這個更漂亮、更有觀光的效果！」她邊問大家「聽得到嗎？」邊演講，瞥見火車移動了一下，還自問自答「它要走了嗎？喔！他們在會車」，接著提醒「大家要準備好，以後每一站都是景點，大家說好不好？」

▲演講被火車進站干擾，蔡英文開心的要大家和她一起向火車揮手。（圖／立委蔡培慧提供，2023.10.28）
▲演講被火車進站干擾，蔡英文開心的要大家和她一起向火車揮手。（圖／立委蔡培慧提供，2023.10.28）
蔡英文說，一個有遠見的交通建設，可以為南投帶來觀光效益、讓南投人回家更輕鬆，「這就是為什麼要推前瞻基礎計劃，讓建設更貼近在地民眾的需要與生活，透過更好的建設，讓大家生活環境更舒適、地方發展更好。」她發現列車即將離開，開心向現場所有人宣佈，還說「我們來揮手一下！」接著長吁一口氣說：「好啦！下面講話可以比較不吃力了。」

她繼續脫稿演出，強調交通建設需要有遠見、有執行力的團隊、當年蔡培慧擔任中辦執行長時提及此事，鄉長陳翰立覺得只是一個夢想，但越講覺得越有道理，越會下決心去溝通說服、克服萬難完成，「這就是石磨心！」

此時她突然說：「我要提醒各位，我明年5月20就到任，我在做什麼？我告訴你我很忙的！」蔡英文說，在520之前，可以做的事要儘量做好，她的團隊已經做了7年多，是很有經驗的團隊，她要利用最有經驗的時候全力來做，「過去7、8年累積的政策、打下的基礎，可以為台灣下一階段發展提供更好的條件，我希望大家跟我一起努力把基礎打好，讓台灣越來越好、越來越舒適，讓我們安心在這裡生活。」

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