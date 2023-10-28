演講被火車進站打斷好開心！蔡英文脫稿演出　透露「卸任前很忙」

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蔡英文上午到集集站前最大站的濁水站視察，在月台旁發表演說，她透露以往總統車隊假日要進入南投，她都要深呼吸一下，因為南投是台灣最重要的觀光地區，擔心遇到塞車，因此儘量把最擠的時間排除掉。等以後她不當總統，後面跟的人會少一點，可以一路坐高鐵、台鐵、纜車到日月潭，見證國家對地方建設做的努力。
名間鄉長陳翰立致詞時，提及一開始覺得這計劃是天馬行空，等真正動起來卻讓鄉親感到振奮，因為大家從未想過，有一天名間、集集會納入高鐵生活圈！蔡英文則說，未來南投人回家的路會變得輕鬆平安又愉快，如果搭乘的人多，可以縮短班距增加班次、讓集集線捷運化，每一站都是觀光點景，遊客可以下來玩一玩，再坐火車上去，也帶動地方發展。
此時火車突然來了，蔡英文興奮指著火車說：「我們將來的火車會比這個更漂亮、更有觀光的效果！」她邊問大家「聽得到嗎？」邊演講，瞥見火車移動了一下，還自問自答「它要走了嗎？喔！他們在會車」，接著提醒「大家要準備好，以後每一站都是景點，大家說好不好？」
蔡英文說，一個有遠見的交通建設，可以為南投帶來觀光效益、讓南投人回家更輕鬆，「這就是為什麼要推前瞻基礎計劃，讓建設更貼近在地民眾的需要與生活，透過更好的建設，讓大家生活環境更舒適、地方發展更好。」她發現列車即將離開，開心向現場所有人宣佈，還說「我們來揮手一下！」接著長吁一口氣說：「好啦！下面講話可以比較不吃力了。」
她繼續脫稿演出，強調交通建設需要有遠見、有執行力的團隊、當年蔡培慧擔任中辦執行長時提及此事，鄉長陳翰立覺得只是一個夢想，但越講覺得越有道理，越會下決心去溝通說服、克服萬難完成，「這就是石磨心！」
此時她突然說：「我要提醒各位，我明年5月20就到任，我在做什麼？我告訴你我很忙的！」蔡英文說，在520之前，可以做的事要儘量做好，她的團隊已經做了7年多，是很有經驗的團隊，她要利用最有經驗的時候全力來做，「過去7、8年累積的政策、打下的基礎，可以為台灣下一階段發展提供更好的條件，我希望大家跟我一起努力把基礎打好，讓台灣越來越好、越來越舒適，讓我們安心在這裡生活。」