影／美冠MVP Garcia再見全壘打！遊騎兵6:5響尾蛇搶下世界大賽G1

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遊騎兵在首局下率先開啟攻勢，Corey Seager保送上壘，靠著Evan Carter適時二壘安打，與 Adolis Garcia安打攻下2分，但來到3局上，響尾蛇給予反擊，靠著Corbin Carroll在二、三壘有人時，掃出中外野三壘安打追平比分，隨後透過Ketel Marte安打攻下超前分。
3局上打完響尾蛇取得3:2領先，但3局下遊騎兵攻佔滿壘，利用Mitch Garver選到保送擠回1分追平，隨後響尾蛇在4局上靠著Tommy Pham陽春砲超前，5局上在透過國聯冠軍戰MVP Ketel Marte得點圈敲安再打下1分，5局打完響尾蛇5:3領先遊騎兵。
進到9局下遊騎兵仍以3:5落後，響尾蛇終結者Paul Sewald先是對Leody Taveras投出保送，隨後遭到2020世界大賽MVP Corey Seager狙擊，一棒掃出右外野2分砲，雙方9局打完戰成2:2平手，來到延長賽11局下，Adolis Garcia掃出右外野再見全壘打。
Adolis Garcia本場4次打擊敲出3安，包括1發再見全壘打貢獻2分打點，其中在季後賽累積打點來到22分，打破2011年聖路易紅雀David Freese的21分打點，成為史上第一，此外Adolis Garcia自美聯冠軍戰G2開始，連7場進帳打點，根據大聯盟記者Sarah Langs指出，連7場有打點進帳，已是大聯盟第2長紀錄，僅次於2009年費城費城人強打Ryan Howard的連續8場。