獨／萬聖節最強裝扮！正妹變身「3D版山道猴子」　完美復刻成果曝

中職季後挑戰賽今開打！台南棒球場「有零星陣雨」　放晴時間出爐

▲統一獅在28日季後挑戰賽於主場台南迎戰樂天桃猿，台南棒球場今需注意有零星陣雨。（圖／記者林調遜攝）
▲統一獅在28日季後挑戰賽於主場台南迎戰樂天桃猿，台南棒球場今需注意有零星陣雨。（圖／記者林調遜攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2023年中華職棒季後挑戰賽，將在今（28）日傍晚5時於台南市立棒球場登場，不過受到東北季風影響及華南雲雨區東移影響，台南白天有零星短暫陣雨，直到傍晚5、6點後才會放晴，晚上低溫在24度至26度之間，日夜溫差不算太大。《NOWnews今日新聞》為各位球迷準備賽程以及轉播懶人包

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署預報員張承傳指出，中華職棒季後賽開打的台南市立棒球場，在今（28）日白天有零星短暫陣雨，降雨持續到傍晚5、6點以後放晴，晚上降雨機率低，風力不大、風向偏東南風。

台南市立棒球場今日白天高溫落在29度左右，太陽下山後低溫24度至27度，體感溫度約在29度至30度，日夜溫差不大，天氣舒適。

▲台南市立棒球場今（28）日有零星短暫陣雨，傍晚後逐漸放晴。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲台南市立棒球場今（28）日有零星短暫陣雨，傍晚後逐漸放晴。（圖／翻攝自中央氣象署）
今（28）日各地天氣，由於東北季風影響加上華南雲雨帶東移，降雨區域再擴大，台中以北地區普遍都有下雨的情況，臺灣東半部、臺中以北地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

中央氣象署預報顯示，明（29）日開始水氣逐漸減少，「統一獅VS樂天桃猿」在桃園國際棒球場的賽事，多雲有短暫雨，不過清晨以後水氣減少、降雨機率低，溫度在21度至25度，風向吹東北風，天氣舒適。

▲中職季後挑戰賽28日開打！統一獅對決樂天桃猿先拿1勝。（中職提供）
▲中職季後挑戰賽28日開打。（圖／中職提供）

今晨低溫14.2°C！7-11美式、拿鐵「買1送1」　萬聖節買1送1優惠包

台北陽明山今晨14.2度！雨區擴大「週六最濕冷」　下波降溫時間曝

週末台北、花東有雨！明最濕冷「低溫探19度」　下週恐有跨境颱風

今晚低溫探18度！台北、宜蘭週末「雨神發威」　轉晴回溫要等下週

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞