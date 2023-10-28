中職季後挑戰賽今開打！台南棒球場「有零星陣雨」 放晴時間出爐
2023年中華職棒季後挑戰賽，將在今（28）日傍晚5時於台南市立棒球場登場，不過受到東北季風影響及華南雲雨區東移影響，台南白天有零星短暫陣雨，直到傍晚5、6點後才會放晴，晚上低溫在24度至26度之間，日夜溫差不算太大。《NOWnews今日新聞》為各位球迷準備賽程以及轉播懶人包。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員張承傳指出，中華職棒季後賽開打的台南市立棒球場，在今（28）日白天有零星短暫陣雨，降雨持續到傍晚5、6點以後放晴，晚上降雨機率低，風力不大、風向偏東南風。
台南市立棒球場今日白天高溫落在29度左右，太陽下山後低溫24度至27度，體感溫度約在29度至30度，日夜溫差不大，天氣舒適。
今（28）日各地天氣，由於東北季風影響加上華南雲雨帶東移，降雨區域再擴大，台中以北地區普遍都有下雨的情況，臺灣東半部、臺中以北地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。
中央氣象署預報顯示，明（29）日開始水氣逐漸減少，「統一獅VS樂天桃猿」在桃園國際棒球場的賽事，多雲有短暫雨，不過清晨以後水氣減少、降雨機率低，溫度在21度至25度，風向吹東北風，天氣舒適。