被爆摟妹討內褲　林國慶還原真相喊「莫須有之罪絕不接受」

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林國慶提到，明文規定陣營豢養之匿名側翼粉專「小商人」，長期對他進行不實扭曲之造謠抹黑甚至抹紅言論，對他造成嚴重的名譽傷害。「小商人」屢次惡意剪接、造假影像及斷章取義，以不具名方式進行錯假訊息的散布傳播，透過攜帶網路風向獲取政治利益，卻不必為其言行負起任何法律責任，是對言論自由與法治社會最大的諷刺。
林國慶指出，指控他在KTV與友人唱歌聚會時索討同場女子的個人內褲，扭曲事實無中生有，對他進行人格謀殺，造成親友、鄰里、社會之誤解，家中年邁雙親和家人更因此承受龐大精神壓力而痛苦不已，實令他無法接受，必須嚴正辯駁，以正視聽！
林國慶說，多年前他尚未離開民進黨，並未擔任公職時，確有應友人之邀前往KTV應酬聚會，現場亦有多位友人同場歡唱，對於同場女性友人也確有親暱失當行為，「對此本人第一時間已明確對外表示深感歉意，如今投入選舉身為公眾人物，一定更加嚴以律己以身作則，謹慎出入場所」。
至於「索討內褲」一事，林國慶重申，完全是無中生有、欲加之罪，「個人絕不接受，也寧死不屈」，他還原當時真相，同場友人歡唱之餘互相起鬨提議直播拍賣，首先友人說要拍賣打火機，後來他則以開玩笑角度說願拍賣自己內褲（有原檔影片為證），但也僅只歡聚助興的玩笑話題，如今卻被造謠抹黑為「索討內褲」，是可忍孰不可忍，「我無法接受這種莫須有罪名」。
林國慶強調，長久以來「姑息足以養奸」，這次他一定會捍衛清白奮戰到底，未來將對所有不實指控與報導，嚴正採取法律追訴行動。