MLB／響尾蛇季出釋出「瘋邦」Bumgarner 若奪冠也能領戒
亞利桑那響尾蛇本季以黑馬之姿闖進世界大賽，但全隊薪資最高的選手並未隨隊參戰，他正是季初被DFA得「瘋邦」Madison Bumgarner，但根據《CBS MLB》表示，只要響尾蛇奪冠，以擁有3冠的Madison Bumgarner仍能收下世界大賽戒指。
記者張志宇/綜合報導
Madison Bumgarner在2020年與響尾蛇簽下一份5年8500萬美元的合約，但表現始終與巨人時期不符，在想尾蛇的4年中，僅先發69場，拿下15勝32敗、防禦率5.18慘澹成績，本季Bumgarner在4場先發中，吞下0勝3敗，主投16.2局就被狂敲25支安打其中包括4發全壘打，防禦率高達10.26，最終遭到釋出。
擁有「為季後賽而生的男人」稱號的Bumgarner，最知名的事蹟莫過於，2014年季後賽表現，Bumgarner不僅在世界大賽中G1、G5、G7都登板投球，三場合計主投21局，防禦率僅0.43，成功獲選系列賽MVP，而該年整個季後賽投52.2局更一舉超越紅襪名宿Curt Schilling在2001年的48.1局成為新紀錄。
Bumgarner剩餘的3400萬美元合約，依舊由響尾蛇負擔，雖遭到釋出，但本季仍有為響尾蛇出賽，根據《CBS MLB》記者R.J. Anderson透露，「響尾蛇Madison Bumgarner與遊騎兵Jacob deGrom，雖然沒有在世界大賽名單，但只要任一隊奪冠，都將拿到一枚冠軍戒指。」