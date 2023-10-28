中華職棒／東山再起獎今年從缺！上一位是富邦王勝偉　原因大公開

MLB／響尾蛇季出釋出「瘋邦」Bumgarner　若奪冠也能領戒　　

▲「瘋邦」Madison Bumgarner季初遭到響尾蛇釋出，但隨著響尾蛇進到世界大賽，若奪冠將有機會獲得生涯第4枚冠軍戒指。（圖／美聯社／達志影像）
▲「瘋邦」Madison Bumgarner季初遭到響尾蛇釋出，但隨著響尾蛇進到世界大賽，若奪冠將有機會獲得生涯第4枚冠軍戒指。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

亞利桑那響尾蛇本季以黑馬之姿闖進世界大賽，但全隊薪資最高的選手並未隨隊參戰，他正是季初被DFA得「瘋邦」Madison Bumgarner，但根據《CBS MLB》表示，只要響尾蛇奪冠，以擁有3冠的Madison Bumgarner仍能收下世界大賽戒指。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Madison Bumgarner在2020年與響尾蛇簽下一份5年8500萬美元的合約，但表現始終與巨人時期不符，在想尾蛇的4年中，僅先發69場，拿下15勝32敗、防禦率5.18慘澹成績，本季Bumgarner在4場先發中，吞下0勝3敗，主投16.2局就被狂敲25支安打其中包括4發全壘打，防禦率高達10.26，最終遭到釋出。

擁有「為季後賽而生的男人」稱號的Bumgarner，最知名的事蹟莫過於，2014年季後賽表現，Bumgarner不僅在世界大賽中G1、G5、G7都登板投球，三場合計主投21局，防禦率僅0.43，成功獲選系列賽MVP，而該年整個季後賽投52.2局更一舉超越紅襪名宿Curt Schilling在2001年的48.1局成為新紀錄。

Bumgarner剩餘的3400萬美元合約，依舊由響尾蛇負擔，雖遭到釋出，但本季仍有為響尾蛇出賽，根據《CBS MLB》記者R.J. Anderson透露，「響尾蛇Madison Bumgarner與遊騎兵Jacob deGrom，雖然沒有在世界大賽名單，但只要任一隊奪冠，都將拿到一枚冠軍戒指。」 

影／美冠MVP Garcia再見全壘打！遊騎兵6:5響尾蛇搶下世界大賽G1

MLB／世界大賽首戰響尾蛇大戰遊騎兵！球評潘忠韋、黃泰龍看好誰

MLB／遊騎兵Montgomery季後賽還未嚐敗投　確定投世界大賽第二戰

MLB／大谷翔平打擊姿勢解密！王貞治提到優秀打者隱藏的共同特性

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞