專訪／多元入學幕後推手　清大前校長賀陳弘竟讀過「放牛班」

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說起賀陳一家，多有傑出成就，父親賀陳詞任教於國立成功大學及東海大學建築系，參與重建台南市延平郡王祠、整修赤崁樓、設計成功大學校門，桃李遍布台灣建築界；賀陳弘兄弟共5人，長兄賀陳雋、二哥賀陳白留美、三哥賀陳旦最有名，曾任交通部長等要職、四哥賀陳冉為遠傳電信老臣，外界常以「白蛋染紅」，諧音譬喻四兄弟。
父親信奉多元適性 賀陳弘曾被送到放牛校
憶起父親，賀陳弘總是帶著爽朗的笑聲，搭配豐富的手勢，開心地描述著父親對他的影響，「父親70多歲過世，到他過世前一天，我都覺得他是一個很浪漫的人。」
他說，父親不主張填鴨考試教育，國小3年級時，毅然決然把他轉入沒有考試、沒有體罰、正常化教學的南師附小，但在當時還有初中聯考的壓力下，被認為是放牛學校；還有父親喜歡古典音樂，甚至在20幾歲突然拜師馬思聰學小提琴，5個兄弟也受其影響，愛上古典音樂、學樂器；甚至，他後來赴德國留學時，父親還特別交代一項功課－旅行，他就理直氣壯、放假就到處去玩。
「大學要大，小學要小」、「第2名可能常常是比第1名的學生更好」，賀陳弘提到，父親的想法一直都跟傳統制式教育不同，也常常說出令人省思的道理，對孩子的教育屬於放任型的教養方式，並相信每個人的才性不同，用統一、制式的教育方式，不見得是最好的做法，這些想法也影響他日後對教育的看法。
在南師附小遇見好校長 誠實商店讓賀陳弘學會尊重
生命中另一個影響賀陳弘深遠的人就是南師附小校長孫漢宗，他擔任3、40的校長，從年紀輕輕做到白髮蒼蒼才退休，雖然沒有直接教過賀陳弘，卻透過教學政策讓賀陳弘學會對人的尊重，也樹立他日後擔任校長的榜樣。
賀陳弘說，當時的孫校長是位老先生，對老師嚴厲卻對學生慈祥，嚴厲要求老師不能體罰學生，這在當時「照三餐打」的年代，可謂是創舉，另外，南師附小還在荷花池旁設立「誠實商店」，玻璃罐裡裝著孩子愛吃的糖果餅乾，或是鉛筆橡皮擦等，卻沒人看管，小朋友直接照標價投錢，沒帶錢也可以賒帳，只要拿起本子登記即可，下次再自己帶錢來銷帳，老校長用行動教導小朋友信任、尊重與誠實。
推動多元選才 賀陳弘要讓孩子的更多面向被看見
賀陳弘的國小、國中都在快樂中學習，16歲時考上建中，隻身前往台北求學，終於感受到課業與競爭壓力，高一時課業一塌糊塗，最後在合唱比賽時擔任指揮，找回了自信。
賀陳弘說，當時會樂器的人很少，因為受父親影響，會拉小提琴，就被找去當指揮，最後在26個班級裡，獲得了第2名，對於在學習上的挫折，起了很大的彌補作用，肯認自己並非一無是處。這也讓他深深體悟到多元學習的重要，可以幫助學生試探各種潛能、發現才性，找到最適合做的事情，若只有一種教育、評量方式，會割捨掉很多學生可以呈現的面向。
抱持著多元學習、適性揚才的理念，加上社會觀念逐漸邁向多元，當課程、教材、師資培育開始有了改變，大學這一端自然走向多元選才。
賀陳弘在清大校長任內成立招生專責辦公室，辦理各項全國首創的招生方案，為平衡城鄉差距，推出「繁星計畫」，提供各地區學生均等機會；為照顧弱勢學生，增設「旭日組」招生，優先錄取在逆境中積極向上的低收入戶學生；並以「拾穗計畫」找出具有特殊才能、特殊優良行為等偏才型的學生，讓入學管道更多元，並在擔任大學招生委員會聯合會召集人時，正式納入繁星入學、特殊選才、建立高中學習歷程，讓學生不再以考試定終身，有更多面向能被看見，也為未來社會的多元人才做準備。