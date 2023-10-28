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于美人暫別13年《超級紅人榜》！砸破千萬選立委　自爆已經賣房了

▲于美人暫別主持長達13年的節目《超級紅人榜》，透露目前至少砸了千萬元投入選情，而且還已經賣掉一間房子了。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲于美人暫別主持長達13年的節目《超級紅人榜》，透露目前至少砸了千萬元投入選情，而且還已經賣掉一間房子了。（圖／記者鄭孟晃攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

資深藝人于美人今年宣布從政，參選中正萬華區立委，今（28）日她也暫時告別主持長達13年的節目《超級紅人榜》，將全力全力投入選情。由於于美人是無黨籍身分參選，面對外界最好奇的經費問題，于美人竟坦言，已經賣了一間房子，「我就是賣了才來的。」

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于美人強調，她目前只是暫別節目，自己不曾離開過，已經把節目視為生命共同體，未來先交由兩位年輕人蔡昌憲、許志豪主持。被問到未來如果選上，還會不會回來節目？于美人說自己並非公廣集團，當然可以回來。

▲于美人暫別超級紅人榜1028。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲許志豪（左）與蔡昌憲（右）都很支持于美人（中）的想法，希望于美人凱旋歸來。（圖／記者鄭孟晃攝影）
由於選情剩下不到2個月，于美人笑說，現在是在跟時間賽跑，迫切想要知道更多當地的人文故事，希望萌生更多的政見與想法，不斷勤走基層、傾聽民意。至於選舉經費問題？于美人表示，目前都還在預算裡面，但已經快到緊繃了，承認花費至少破千萬。

有鑑於前輩余天過去也是賣了5間房子投入選情。對此，于美人坦承，「我已經賣了啊，我是賣了才來的！」至於是不是2022年底以1.6億賣掉的中山區豪宅「元大方圓」，于美人則語帶模糊的說，之前確實有賣了一間房子，「我真的覺得經費不是選情重點，因為我們必須要在有限經費裡面，發揮很大的創意。」

▲于美人暫別超級紅人榜1028。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲于美人也透露，與沈玉琳主持的另一個節目《我就問 你正常嗎?》已經停播，日前才錄完最後一集。（圖／記者鄭孟晃攝影）

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