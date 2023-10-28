月偏食10/29凌晨登場！負能量爆發「12星座避禁忌」：別觀賞月食

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特別提醒大家，這幾天盡量少出遠門，如果體力不濟盡量不要自己開車，也不建議去觀賞月食，吠陀占星12星座特別要注意以下禁忌：
牡羊座（4/15-5/14）：學會控制自己的無名火，跟另一半或工作夥伴溝通要保持理性！
金牛座（5/15-6/14）：盡量避免跟職場上的競爭對手或小人衝突，不宜長途開車！
雙子座（6/15-7/14）：管好自己荷包不宜亂投資，注意跟子女或戀愛對象的溝通！
巨蟹座（7/15-8/14）：工作壓力雖然大但相對爆發力也特別強，多留心母親健康！
獅子座（8/15-9/14）：特別注意車關意外盡量搭乘大眾運輸工具，或是先去捐血驗血避血光！
處女座（9/15-10/14）：長期累積的財務危機影響身心狀況甚鉅，注意出外安全及飲食宜慎！
天秤座（10/15-11/14）：看似雲淡風輕內心卻波濤洶湧，注意跟伴侶之間的心結可能一夕爆發！
天蠍座（11/15-12/14）：工作上容易因心浮氣躁而失誤，注意跟左眼左耳或腳有關的疾病！
射手座（12/15-1/14）：爛桃花不請自來或持續糾纏，注意交友狀況及小人是非！
摩羯座（1/15-2/14）：工作上面臨許多不公平的對待，盡量不要把情緒帶到家裡，注意母親健康！
水瓶座（2/14-3/15）：手足跟好友間容易因誤會而爆發衝突，心神不寧千萬不要開車或騎車！
雙魚座（3/15-4/14）：容易因衝動花錢導致入不敷出，健康注意右眼頸椎喉嚨或呼吸道過敏反覆發作！
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。