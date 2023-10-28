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月偏食10/29凌晨登場！負能量爆發「12星座避禁忌」：別觀賞月食

▲「月偏食」將在10月29日凌晨2點開始，全程約4小時28分鐘，可見滿月的月面逐漸轉換為有缺角的月沒帶食現象。（圖／中央氣象署提供）
▲「月偏食」將在10月29日凌晨2點開始，全程約4小時28分鐘，可見滿月的月面逐漸轉換為有缺角的月沒帶食現象。（圖／中央氣象署提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

「月偏食」將在10月29日凌晨2點開始，全程約4小時28分鐘，可見滿月的月面逐漸轉換為有缺角的月沒帶食現象。不過印度吠陀占星專家李靜唯提醒，月亮代表內在的思想和情緒，當月食發生後恐負能量爆棚，易發生極端負面的事件，除了不建議觀賞月食外，也提醒12星座需要特別注意的禁忌。

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李靜唯老師指出在吠陀占星的觀點裡，當月亮皎潔的光芒被南北交焦點掩蓋確實可能發生一些極端負面的事件，因為月亮代表內在的思想和情緒，10/28的月偏食羅喉月亮和逆行木星就是合相在牡羊座，對宮是計都火星太陽水星並和逆行土星產生「八星彙沖牡羊座」的相位，也導致今年最後一次日月食份外令人膽戰心驚。

▲本次月偏食全程約4小時28分鐘，若錯過，下次月食將發生在2025年9月7至8日。（圖／中央氣象署提供）
▲本次月偏食全程約4小時28分鐘，若錯過，下次月食將發生在2025年9月7至8日。（圖／中央氣象署提供）
特別提醒大家，這幾天盡量少出遠門，如果體力不濟盡量不要自己開車，也不建議去觀賞月食，吠陀占星12星座特別要注意以下禁忌：

牡羊座（4/15-5/14）：學會控制自己的無名火，跟另一半或工作夥伴溝通要保持理性！

金牛座（5/15-6/14）：盡量避免跟職場上的競爭對手或小人衝突，不宜長途開車！

雙子座（6/15-7/14）：管好自己荷包不宜亂投資，注意跟子女或戀愛對象的溝通！

巨蟹座（7/15-8/14）：工作壓力雖然大但相對爆發力也特別強，多留心母親健康！

獅子座（8/15-9/14）：特別注意車關意外盡量搭乘大眾運輸工具，或是先去捐血驗血避血光！

處女座（9/15-10/14）：長期累積的財務危機影響身心狀況甚鉅，注意出外安全及飲食宜慎！

天秤座（10/15-11/14）：看似雲淡風輕內心卻波濤洶湧，注意跟伴侶之間的心結可能一夕爆發！

天蠍座（11/15-12/14）：工作上容易因心浮氣躁而失誤，注意跟左眼左耳或腳有關的疾病！

射手座（12/15-1/14）：爛桃花不請自來或持續糾纏，注意交友狀況及小人是非！

摩羯座（1/15-2/14）：工作上面臨許多不公平的對待，盡量不要把情緒帶到家裡，注意母親健康！

水瓶座（2/14-3/15）：手足跟好友間容易因誤會而爆發衝突，心神不寧千萬不要開車或騎車！

雙魚座（3/15-4/14）：容易因衝動花錢導致入不敷出，健康注意右眼頸椎喉嚨或呼吸道過敏反覆發作！

▲吠陀星座跟西洋星座有所差異，可根據出生日期對照。（圖／李靜唯提供）
▲吠陀星座跟西洋星座有所差異，可根據出生日期對照。（圖／李靜唯提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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