專訪／生死都是清華人！辦醫院、捐大體　賀陳弘將一生奉獻學校

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另外，他也為了培育醫學人才，想方設法突破醫學系員額上限，最後在2021年獲教育部核准設立「學士後醫學系」，透過衛福部解禁公費生名額解套，並積極奔走，募得20億元的醫學教育基金，支應後醫系成立所需的經費，使清大得以斥資逾1億元打造解剖教學研究中心。
賀陳弘甚至在去年11月解剖中心啟用時，當場簽下清大第一張大體捐贈同意書，成為編號0001號捐贈者，允諾身後無條件捐贈大體作為清大醫學教學與研究之用，用令人意想不到的方式「力挺」自己任內的決策，毫無保留的支持清大醫學教育，實踐「生死都是清華人」的大愛精神。
從小體弱多病、從鬼門關救回兒子 賀陳弘感念醫學
談到為何對醫學教育特別執著，賀陳弘一開始笑著分享，自己從小就是個體弱多病的人，媽媽說他有週期性的腸胃炎，經常進出醫院最後家人甚至跟小兒科醫師變成好朋友，緊接著他神情肅穆的提到，自己成家以後，生了小孩，兒子也在小時候經歷一場大病，醫護人員把他從鬼門關搶救回來，當時深刻理解到醫護人員的辛苦、對病患的照顧，也格外感念醫學，因此，對醫學教育一直抱持著回饋的心情。
要成為醫師的第一步，就是要了解人體的組織結構，人體解剖學是醫學訓練中最基礎且重要課程，但華人社會要勸募大體十分不易，民間習俗多有人死後要保留全屍的觀念，對於要捐贈大體不會感到害怕或忌諱嗎？
「人生如水上行舟，終有捨舟登岸的一天；這艘小船不必就此廢棄，能交由後人得之再用，對此身軀也是一份愛惜之意。」身材不算高大的賀陳弘站在清大解剖中心前，態度豁達的說著，當初設立後醫系時，遭受許多質疑與批評，其中一項就是國內醫學院面臨大體老師荒，新設醫學系又要去哪裡找？當時他就起心動念要捐贈大體。
「我的專長沒辦法給醫學生上課，但後來發現大體也是一種老師。」賀陳弘僅猶豫了1秒鐘，就做出了大多數人認為艱難的決定，孩子們都很支持，太太雖有不捨、一度很猶豫，最後也選擇支持。
賀陳弘的決定，為清大的醫學教育打了一劑強心針，學生們得知這名前校長，不僅籌措經費、一手打造後醫系，還因為看到大體老師的匱乏，願意捐出大體，都對他多了幾分敬重與感謝，而他的善念也帶來更多的響應。
清大大體老師勸募中心說，自從去年新聞報導賀陳弘簽署大體捐贈同意書後，許多人備受感動與啟發，勸募中心電話接不完，這段時間，在賀陳弘的拋磚引玉下，有至少31位民眾簽署大體捐贈同意書。
前職員：賀陳弘是她見過最有風骨的智者
曾在賀陳弘身邊任職6年的職員提到，賀陳弘是她見過最有風骨、最豁達的智者，面對任何突發狀況都能夠心平氣和，且他的記憶力非常好，記得有一次同仁臨時請他錄一段影音，他非但沒有生氣，還在沒有大字報的狀況下，僅用了5分鐘，就背出600字的稿子，面對鏡頭一次OK；而且滿腹經綸，聊天或演講時，三不五時就會來一句《論語》、《孟子》、范仲淹有云、麥克阿瑟說等等，甚至有次中秋節，還用英文對著外國人吟誦與月亮有關的詩，可說是「一肚子的墨水」。
此外，賀陳弘非常孝順，多年前就把母親接來新竹照顧，每天一到傍晚6點就準時下班、沒有應酬，只為了回家陪伴90歲的母親吃飯。職員分享，這6年來近距離觀察到，賀陳弘是個表裡如一、溫良恭儉讓的人，自己的校長座車是從前任校長接手，共開了16年還捨不得報廢，等到快卸任，為了新校長才去買新車，甚至募了一個講座，想幫新任校長加薪，就是要讓清大在爭取人才上多一些優勢，選出真正能為清大開創新局的校長，如此的淡泊名利、全然不為自己。
猶記得，專訪這天，換了4、5個場景拍攝，大約花了2、3個小時，賀陳弘在烈日之下，帶著記者逛梅園、聊自己種的梅樹，沒有半句怨言，到了大樓要搭乘電梯時，總是率先幫忙按電梯，最後一個進去，甚至一度想幫忙拿攝影器材，在拍攝過程中，也時不時關心攝影記者是否跟得上、扛機器要不要休息一下等等，完全沒有位居高位的傲氣，著實非常謙遜、平易近人，如同一名關愛我們的師長。