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專訪／生死都是清華人！辦醫院、捐大體　賀陳弘將一生奉獻學校

▲國立清華大學前校長賀陳弘簽下清大第一張大體捐贈同意書，身後繼續當老師。（圖／記者嚴俊強攝）
▲國立清華大學前校長賀陳弘簽下清大第一張大體捐贈同意書，身後繼續當老師。（圖／記者嚴俊強攝）

記者李琦瑋／專訪

「賀陳校長，這是您的遺體捐贈同意卡，0001號，您是我們清華大學第一位捐贈大體老師的同意者，麻煩把這個卡片放在健保卡的旁邊。」專訪這天，正好碰上勸募中心人員轉交遺體捐贈同意卡給清大前校長賀陳弘，這位大學校長不簡單，任內8年不但辦醫院、設立醫學系，還「身體力行」、選擇身後繼續當老師，不禁令人好奇，是什麼讓他堅持清大要拓展醫學領域？

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賀陳弘去年剛卸任清大校長一職，目前是動力機械工程系講座教授，任職校長8年期間，致力推動醫學教育、為清大爭取自己的大學附設醫院，在獲得桃園校地無償撥用同意，2019年與桃園市政府簽訂合作意向書後，以委外經營的BOT方案來設置醫院，預計明年動工，2028年完工啟用。

另外，他也為了培育醫學人才，想方設法突破醫學系員額上限，最後在2021年獲教育部核准設立「學士後醫學系」，透過衛福部解禁公費生名額解套，並積極奔走，募得20億元的醫學教育基金，支應後醫系成立所需的經費，使清大得以斥資逾1億元打造解剖教學研究中心。

賀陳弘甚至在去年11月解剖中心啟用時，當場簽下清大第一張大體捐贈同意書，成為編號0001號捐贈者，允諾身後無條件捐贈大體作為清大醫學教學與研究之用，用令人意想不到的方式「力挺」自己任內的決策，毫無保留的支持清大醫學教育，實踐「生死都是清華人」的大愛精神。

從小體弱多病、從鬼門關救回兒子　賀陳弘感念醫學
談到為何對醫學教育特別執著，賀陳弘一開始笑著分享，自己從小就是個體弱多病的人，媽媽說他有週期性的腸胃炎，經常進出醫院最後家人甚至跟小兒科醫師變成好朋友，緊接著他神情肅穆的提到，自己成家以後，生了小孩，兒子也在小時候經歷一場大病，醫護人員把他從鬼門關搶救回來，當時深刻理解到醫護人員的辛苦、對病患的照顧，也格外感念醫學，因此，對醫學教育一直抱持著回饋的心情。

要成為醫師的第一步，就是要了解人體的組織結構，人體解剖學是醫學訓練中最基礎且重要課程，但華人社會要勸募大體十分不易，民間習俗多有人死後要保留全屍的觀念，對於要捐贈大體不會感到害怕或忌諱嗎？

▲面對生死議題，清大前校長賀陳弘態度豁達。（圖／記者嚴俊強攝）
▲面對生死議題，清大前校長賀陳弘態度豁達。（圖／記者嚴俊強攝）
「人生如水上行舟，終有捨舟登岸的一天；這艘小船不必就此廢棄，能交由後人得之再用，對此身軀也是一份愛惜之意。」身材不算高大的賀陳弘站在清大解剖中心前，態度豁達的說著，當初設立後醫系時，遭受許多質疑與批評，其中一項就是國內醫學院面臨大體老師荒，新設醫學系又要去哪裡找？當時他就起心動念要捐贈大體。

「我的專長沒辦法給醫學生上課，但後來發現大體也是一種老師。」賀陳弘僅猶豫了1秒鐘，就做出了大多數人認為艱難的決定，孩子們都很支持，太太雖有不捨、一度很猶豫，最後也選擇支持。

賀陳弘的決定，為清大的醫學教育打了一劑強心針，學生們得知這名前校長，不僅籌措經費、一手打造後醫系，還因為看到大體老師的匱乏，願意捐出大體，都對他多了幾分敬重與感謝，而他的善念也帶來更多的響應。

清大大體老師勸募中心說，自從去年新聞報導賀陳弘簽署大體捐贈同意書後，許多人備受感動與啟發，勸募中心電話接不完，這段時間，在賀陳弘的拋磚引玉下，有至少31位民眾簽署大體捐贈同意書。

前職員：賀陳弘是她見過最有風骨的智者
曾在賀陳弘身邊任職6年的職員提到，賀陳弘是她見過最有風骨、最豁達的智者，面對任何突發狀況都能夠心平氣和，且他的記憶力非常好，記得有一次同仁臨時請他錄一段影音，他非但沒有生氣，還在沒有大字報的狀況下，僅用了5分鐘，就背出600字的稿子，面對鏡頭一次OK；而且滿腹經綸，聊天或演講時，三不五時就會來一句《論語》、《孟子》、范仲淹有云、麥克阿瑟說等等，甚至有次中秋節，還用英文對著外國人吟誦與月亮有關的詩，可說是「一肚子的墨水」。

此外，賀陳弘非常孝順，多年前就把母親接來新竹照顧，每天一到傍晚6點就準時下班、沒有應酬，只為了回家陪伴90歲的母親吃飯。職員分享，這6年來近距離觀察到，賀陳弘是個表裡如一、溫良恭儉讓的人，自己的校長座車是從前任校長接手，共開了16年還捨不得報廢，等到快卸任，為了新校長才去買新車，甚至募了一個講座，想幫新任校長加薪，就是要讓清大在爭取人才上多一些優勢，選出真正能為清大開創新局的校長，如此的淡泊名利、全然不為自己。

猶記得，專訪這天，換了4、5個場景拍攝，大約花了2、3個小時，賀陳弘在烈日之下，帶著記者逛梅園、聊自己種的梅樹，沒有半句怨言，到了大樓要搭乘電梯時，總是率先幫忙按電梯，最後一個進去，甚至一度想幫忙拿攝影器材，在拍攝過程中，也時不時關心攝影記者是否跟得上、扛機器要不要休息一下等等，完全沒有位居高位的傲氣，著實非常謙遜、平易近人，如同一名關愛我們的師長。


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