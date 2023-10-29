專訪／歷經白色恐怖、併校罵名　清大前校長賀陳弘在梅園找到力量

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若談到父親是一副手舞足蹈的樣子，賀陳弘說起母親，卻是帶著些許惆悵、語氣滿滿的心疼。他提到，母親的成長環境非常優渥，隨著中華民國政府遷台，只帶了幾件衣服、身無長物就來了，不但要適應新環境、挺過清貧時期，還要照顧體弱多病的他，「在家裡當大小姐的她，哪裡洗過7個人的衣服。」母親對生命的堅韌深深觸動著賀陳弘。
考量幾個哥哥住在國外、台北、照顧空間後，賀陳弘把母親接來新竹照顧，陪伴她最後11年、朝夕相處，特別珍惜這段時光，總是推掉社交活動，一下班就回家跟母親吃飯。除了生命堅韌、不怨天尤人外，賀陳弘的母親有著俠女性格，最喜歡說「有理走遍天下、無理寸步難行」，對於不公不義的事情，總想要打抱不平，也影響了他。
大學掃到白色恐怖尾巴 追求理想卻受挫
賀陳弘1976年進入台灣大學，大學時期恰逢台灣退出聯合國、與美國斷交民心惶惶的時期，體認到台灣成為「亞細亞的孤兒」，社會遂將外交受挫的窘境，轉為對鄉土的關懷，當時許多懷抱理想的大學生，紛紛投入社會服務運動、花很多時間在社團活動上。
賀陳弘也不例外，參加了南友會，回到台南的國中服務隊，與其他社團之間，彼此互相學習和成長，一群熱血激情、夢想改變社會的大學生，把社團活動搞得轟轟烈烈，成立跨社團的聯合服務小組，在當時是未立案社團，只能半夜偷偷張貼海報，時不時還會被教官關切。
在解嚴前的社會，學生關懷公共事務時，總會引起執政者的不安，身為活躍分子的賀陳弘也掃到了白色恐怖的尾巴，最驚險的一次，就是在某個冬天的清晨被調查人員找上門，帶進吉普車裡警告，「你還年輕，要好好讀書，不該管的事不要關心太多。」且談話非常有手段，會不經意夾雜他與女朋友通信的內容。
「你不會不寒而慄嗎？」自己當時不知道怕，結束之後，回想一切才嚇得直打哆嗦，賀陳弘邊聊還邊做出發抖的動作，而這段社團經歷，雖然充滿挫折、青年有志難伸，但也獲得許多啟發，也許青春就是要在疼痛中成長。
與竹教大合校背負滅校罵名！賀陳弘效仿猶太教「教長」
賀陳弘是清大首位遴選連任的校長，任期內推動與新竹教育大學合併，擴展藝術及教育領域，並讓清大從8個學院擴增到12個學院，將原本以理工起家的清大，躍升為綜合型大學。
不過這段合校過程，卻成為他擔任校長8年來，最富爭議的一項政策，當時清大師生強烈抗議賀陳弘獨裁、違反程序正義，不但有學生絕食，還有教授提告，請求撤銷合校決議，並提到合校對清大招生不利、會把清大學術水準下降，甚至說他要把學校毀了。
「自己要知道是在護校還是滅校！」賀陳弘語氣平靜地說，合校政策是他遇過最具挑戰的議題，當時什麼難聽話都聽過，且校內質疑比外界還多，但組織變革本就會引發人心的擔憂，這是他在推動前就有心理準備的。
大學校長就是得不斷領導創新，自然會伴隨原有價值觀的挑戰與質疑，但賀陳弘總會想起猶太社區裡靈魂人物「教長（rabbi）」的定義，「A rabbi whose community does not disagree with him is no rabbi.」教長就是要不斷帶領社區創新向前，以至於其他人追不上的時候，就會被質疑、反對，校長也是一樣，要在底線之內，盡量與組織產生張力並拉動創新。
最愛梅園 賀陳弘：從中得到打氣與支持
「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏。」梅花是清大公推的校花，不若玫瑰與牡丹的豔麗與跋扈，反倒呈現一種清幽淡雅的氣質，符合清大人的特質，賀陳弘引領記者探訪梅園時，再次「出口成章」。
賀陳弘頂著8月中午的烈日，在一片盎然綠意間，邊走邊帶點喘意，述說著首任校長梅貽琦的高風亮節與恢弘氣度，並緬懷著那個知識分子實踐崇高理想的時代，「自己作為校長，對聖地有種責任，常常來看一下也是必要的。」不但能跟清大校風浸染在一起，也能在憑弔梅校長的同時，從中得到做校長的底氣、打氣與支持，梅園成為他力量的來源。