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婁峻碩求婚焦凡凡影片曝！「超甜視角」閃瞎人　唱出浪漫愛情宣言

▲婁峻碩（右）求婚交往7年的焦凡凡，超甜求婚影片曝光。（圖／想不到音樂工作室提供）
▲婁峻碩（右）求婚交往7年的焦凡凡，超甜求婚影片曝光。（圖／想不到音樂工作室提供）

記者吳雨婕／綜合報導

歌手婁峻碩與網紅女友焦凡凡交往7年，感情穩定，受訪時男方近期被問到會不會結婚，從一開始的順其自然，到近來給予肯定的答案，而就在昨（27）日婁峻碩與焦凡凡一起在社群媒體上宣布求婚成功的消息，而在今（28）日稍早婁峻碩則是在IG曝光求婚影片，

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婁峻碩在IG放上影片，影片中搭配他製作的歌曲與歌詞，「兩千五百五十五天，我是真的無悔無怨，平行線交點到無限，from now till 4ever」，非常浪漫，搭配上影片裡婁峻碩的偷拍視角，他從一上飛機，就悄悄把鑽戒拿在手上，利用借位，拍攝焦凡凡、鑽戒同框，時而將鑽戒放在女方身後、或是桌子下面，直到最後順利將鑽戒套在焦凡凡手上，焦凡凡害羞又開心的點頭的模樣，畫面甜蜜。

▲婁峻碩跟焦凡凡（焦曉凡）決定結婚。（圖／婁峻碩IG）
▲▼婁峻碩求婚焦凡凡成功。（圖／翻攝婁峻碩IG）
▲婁峻碩求婚成功。（圖／翻攝婁峻碩IG）
 
婁峻碩昨天發出求婚成功的照片後，外界紛紛留言祝福，當時婁峻碩經紀人代為回應：「謝謝大家的祝福，目前小倆口在國外度假，先不打擾他們，有關何時結婚、結婚相關問題，等婁峻碩回來再來問他本人。」也透露小倆口目前正在馬爾地夫度假，婁峻碩曝光求婚影片後，開心表示：「謝謝大家的祝福。」升格為未婚妻的焦凡凡也在貼文底下留言：「以後要提示一下讓我保持漂亮。」

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