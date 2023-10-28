婁峻碩求婚焦凡凡影片曝！「超甜視角」閃瞎人 唱出浪漫愛情宣言
歌手婁峻碩與網紅女友焦凡凡交往7年，感情穩定，受訪時男方近期被問到會不會結婚，從一開始的順其自然，到近來給予肯定的答案，而就在昨（27）日婁峻碩與焦凡凡一起在社群媒體上宣布求婚成功的消息，而在今（28）日稍早婁峻碩則是在IG曝光求婚影片，
記者吳雨婕／綜合報導
婁峻碩在IG放上影片，影片中搭配他製作的歌曲與歌詞，「兩千五百五十五天，我是真的無悔無怨，平行線交點到無限，from now till 4ever」，非常浪漫，搭配上影片裡婁峻碩的偷拍視角，他從一上飛機，就悄悄把鑽戒拿在手上，利用借位，拍攝焦凡凡、鑽戒同框，時而將鑽戒放在女方身後、或是桌子下面，直到最後順利將鑽戒套在焦凡凡手上，焦凡凡害羞又開心的點頭的模樣，畫面甜蜜。
婁峻碩昨天發出求婚成功的照片後，外界紛紛留言祝福，當時婁峻碩經紀人代為回應：「謝謝大家的祝福，目前小倆口在國外度假，先不打擾他們，有關何時結婚、結婚相關問題，等婁峻碩回來再來問他本人。」也透露小倆口目前正在馬爾地夫度假，婁峻碩曝光求婚影片後，開心表示：「謝謝大家的祝福。」升格為未婚妻的焦凡凡也在貼文底下留言：「以後要提示一下讓我保持漂亮。」