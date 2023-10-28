GD染毒比李善均更嚴重！警方曝兩者毒品不同 賣關子釀演藝圈恐慌
韓國演藝圈染毒風暴擴大，警方透露，提供演員李善均與BIGBANG成員G-Dragon（權志龍、GD）毒品的人竟是同一位醫生，不過，兩人並未一起在聲色場所吸食毒品，儘管GD發聲明否認染毒，但警方掌握確切證據，表示兩位當事人吸毒毒品種類不同，李善均以大麻、精神藥物為主，GD則是更高等級的毒品類，若檢測證據確鑿，GD面臨的刑罰恐比李善均更嚴重，恐將永遠被娛樂圈驅逐。
記者江芷稜／綜合報導
根據韓國法律規定，犯罪人無論海內外吸食都是違法，只要回國被檢測出染毒就要面臨責罰，政府的《毒品類管理法》將毒品分為毒品類、精神藥物類、大麻類等3類，仁川警察廳毒品犯罪搜查組調查李善均和GD時，是以不同法條偵辦，按照供毒者的說法，李善均為大麻和精神藥物類，GD則是高等級的毒品類。
涉毒程度不同，連帶影響罪刑，如果犯行較輕，可能面臨緩起訴或教育課程，還有機會重返演藝圈，比如《宮 野蠻王妃》暴紅的朱智勳，吸食大麻重挫形象，但沉潛多年復出還有戲拍，《與神同行》讓他重返大眾視野；票房保證的男神河正宇，也被爆出使用大量麻醉劑「異丙酚」，最後公開道歉，坦言治療皮膚不慎使用過量，依舊活躍於演藝圈。
仁川警察廳今（28）日約談李善均，這將是他爆發涉毒事件後，神隱多天首度公開現身，約談GD的時程尚未確認，因為李善均和GD涉嫌吸食的毒品不同，警方會透過檢驗搜查染毒種類、次數，刑責也會有所影響。粉絲大多希望警察盡快查明真相，不要對外放話，造成演藝圈人心惶惶。
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