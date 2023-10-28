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影／Doncic致勝勾射打板三分！全場49分0失誤率獨行俠125:120籃網

▲獨行俠仍靠著Luka Doncic在僅剩26.1秒時，兩人包夾情況下單手勾射進一記擦板三分，率領球隊以125:120戰勝籃網拿下2連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠仍靠著Luka Doncic在僅剩26.1秒時，兩人包夾情況下單手勾射進一記擦板三分，率領球隊以125:120戰勝籃網拿下2連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

布魯克林籃網（NBA）今（28日）客場出戰達拉斯獨行俠，此戰雙方你來我往進進到末節讀秒階段仍戰成120:120平手，但獨行俠仍靠著Luka Doncic在僅剩26.1秒時，兩人包夾情況下單手勾射進一記擦板三分，率領球隊以125:120戰勝籃網拿下2連勝，籃網則是吞下2連敗。

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此次也是Kyrie Irving在交易來獨行俠後，首度對陣前東家籃網，其中籃網陣中也有涉入交易案的球員Spencer Dinwiddie與Dorian Finney-Smith，獨行俠球團也在賽前播放精華影片致意Spencer Dinwiddie與Dorian Finney-Smith。

上半場Spencer Dinwiddie面對老東家就火力全開，攻入15分率領籃網以59:57領先，第三節雙方進入拉鋸戰，直到末節26.1秒、雙方120：120平手時，Luka Doncic一記擦板三分取得領先，隨後Josh Green兩罰全進，終場獨行俠以125:120戰勝籃網。

獨行俠Luka Doncic僅攻入49分、10籃板與7助攻，且沒有失誤，根據《ESPN Stats & Info》透露，Doncic成為在滿25歲前就能累積15場40分、10籃板、5助攻的比賽，超越「天勾」Kareem Abdul-Jabbar成為聯盟歷史第2位，僅次於大三元製造機「大O」Oscar Robertson的16場。

獨行俠kyrie Irving全場17投6中攻下17分，另外貢獻7籃板、6助攻；籃網先發5人得分皆上雙，Cam Thomas貢獻全隊最高30分、Spencer Dinwiddie砍入23分，Dorian Finney-Smith拿下12分 7籃板、3助攻。

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