影／Doncic致勝勾射打板三分！全場49分0失誤率獨行俠125:120籃網

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此次也是Kyrie Irving在交易來獨行俠後，首度對陣前東家籃網，其中籃網陣中也有涉入交易案的球員Spencer Dinwiddie與Dorian Finney-Smith，獨行俠球團也在賽前播放精華影片致意Spencer Dinwiddie與Dorian Finney-Smith。
上半場Spencer Dinwiddie面對老東家就火力全開，攻入15分率領籃網以59:57領先，第三節雙方進入拉鋸戰，直到末節26.1秒、雙方120：120平手時，Luka Doncic一記擦板三分取得領先，隨後Josh Green兩罰全進，終場獨行俠以125:120戰勝籃網。
獨行俠Luka Doncic僅攻入49分、10籃板與7助攻，且沒有失誤，根據《ESPN Stats & Info》透露，Doncic成為在滿25歲前就能累積15場40分、10籃板、5助攻的比賽，超越「天勾」Kareem Abdul-Jabbar成為聯盟歷史第2位，僅次於大三元製造機「大O」Oscar Robertson的16場。
獨行俠kyrie Irving全場17投6中攻下17分，另外貢獻7籃板、6助攻；籃網先發5人得分皆上雙，Cam Thomas貢獻全隊最高30分、Spencer Dinwiddie砍入23分，Dorian Finney-Smith拿下12分 7籃板、3助攻。