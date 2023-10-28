小米雙11購物節10/31登場！首賣氣炸鍋3新品　直播開搶11元秒殺價

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另一項新品為Xiaomi 無線車充 Pro，最高提供50W高功率快速充電，iPhone 手機也適用。採用新一代微波雷達感應器，偵測到裝置移動時會自動打開夾臂。擁有隱藏式獨立氣流散熱風管設計，讓手機不過熱。售價1495元。
第三樣新品為Xiaomi 聲波電動牙刷 T302無刷馬達動力直達刷頭能夠降低馬達噪音，同時具有極致安靜和潔牙高效率，柔模式下的電力續航更可達150天，售價795元，內含4支專屬刷頭。
雙11活動滿滿，小米「2023小米雙11 購物狂歡節」將於10月31日至11月13日舉辦，即日起至10月30日暖身慶，每天送最高價值1111元現金優惠券。10月31日晚上8點在小米官網舉辦雙11限定直播，除了可搶現金優惠券，還推最低11元直播秒殺品
活動內容：
- 10月26日至10月31日，小米商城推出「活動頁面領券」，可領取最高面額500元的手機專用券、以及AIoT產品95折折價券。自11月1日起，每日限量發放面額1,111元現金券，凡購買滿2,023元即可使用。
- 10月26日至10月31日，「訂金預購享折扣」優惠，小米精選Xiaomi 智慧顯示器 Max 86 型、Xiaomi 智慧顯示器 Q2 65 型等16項熱門商品，凡先預付500元或1,000元訂金，即享額外200元折扣，再贈Xiaomi 智慧插座 2。
- 10月31日晚上8點，小米商城mi.com舉辦「小米雙11線上直播」，直播中會發現金券，還推出指定商品最低11元秒殺價，回答問題還可再抽新品 - Xiaomi 智慧氣炸鍋 6.5L。
- 10月31日至11月13日，「消費加碼」將推出深夜消費福利、12期分期0利率、購機加價購、雙11 寵粉加碼與Xiaomi 無線洗車機限定返券活動，可享疊加優惠與折扣。
- 10月31日至11月13日「每日專屬超品日」，每日精選一產品品類，如11月1日為清潔日、11月3日為穿戴日等，針對該品類特定品項推出加碼或加價購活動。
Yahoo奇摩購物公布搶先購Top5熱銷榜，由「iPhone 15 Pro Max」強勢霸榜，超值的「家樂福商品提貨券」年末送禮自用兩相宜，還可多賺銀行刷卡回饋與購物金登上第2名；而聰明的消費者也看準精品、金飾高保值效益，持續看漲的「CHANEL經典迷你口蓋包」以及「純金9999黃金項鍊」分佔3、5名，「Dell Precision 3660主機」也空降榜單第4名。
此外，Yahoo奇摩購物觀察，平台上旅遊商機依舊火熱，加上日本旅遊旺季推波助瀾，「行李箱」、「護照套」、「束帶」、「行李秤」從年初一路熱銷至雙11，對比去年業績最高漲幅高達9倍。而隨著進入秋冬，為了對抗免疫負債風暴，有助提升免疫力與幫助秋冬進補的「維他命」、「人蔘」、「滴雞精」、「發泡錠」等也成熱賣保健商品。