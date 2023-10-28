板橋東區立委藍白合！民眾黨Z9吳達偉表態不選　支持葉元之　

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藍白總統會不會合？吳達偉預測，藍白政黨協商應該很快就會有結果，但是兩黨支持者都是支持各自的候選人做正的，目前看起來，總統這局各自參選的機會比較高。
關於本屆板橋東區立委選情，吳達偉分析，羅致政因為是英系的關係，跟蔡英文的滿意度是連動的，而蔡英文最近不滿意度高於滿意度，代表葉元之在中間選民有很大的拓展票源空間。
熟悉網路的吳達偉認為，網路或社群的風向都是比較反政府，任何人執政都一樣，在馬英九時代，大家就常開馬英九玩笑，但現在民進黨越來越威權，讓台灣的社群不敢講真話。所以要改變，要推動政黨輪替。
吳達偉也相當推崇葉元之在市議會的問政表現，看好葉在立院也能做個專業立委。吳達偉說，葉元之在議會的質詢監督，就事論事，講的話一般人聽得懂，不像很多議員為罵而罵，潑婦罵街的質詢。葉元之雖然有時候上節目表現詼諧幽默，但問政是相當有料。
對於民進黨提名的羅致政，吳達偉表示，羅之前帶小三去開房間被抓到，這次還自稱是「板橋最佳代言人」，會讓板橋人點投不下去。吳承認他2016投票給羅，以為他形象清新、正派，現在覺得被騙。而且羅致政是一個不折不扣的黨意立委，相當不適任，不像隔壁區的林淑芬比較有骨氣，願意為民發聲。
葉元之補充，在疫情最嚴重的時候，羅致政沒有幫板橋人去向中央爭取疫苗，反而是一直在罵新北市政府，應該由他來做立委，羅可以去選市議員繼續罵市府。