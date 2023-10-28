確定接棒趙天麟！民進黨提名小組推薦黃捷參選立委　3大原因曝光

板橋東區立委藍白合！民眾黨Z9吳達偉表態不選　支持葉元之　

▲民眾黨吳達偉（右）表態不選，支持葉元之（左），立委藍白合整合成功。（圖／葉元之提供）　
▲民眾黨吳達偉（右）表態不選，支持葉元之（左），立委藍白合整合成功。（圖／葉元之提供）　

記者余祥／台北報導

藍白合議題持續延燒，總統參選人到底會不會合還不確定，但藍白基層逐漸整合。國門黨新北市板橋東區立委參選人葉元之找來上屆參選同選區的民眾黨立委候選人、網路紅人「Z9」吳達偉一起直播，吳達偉表態這次不參選立委，全力支持葉元之，讓藍白整合出現在新北市板橋東區。

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吳達偉上屆代表民眾黨參選立委，獲得兩萬多票。國民黨上屆則是派出柯志恩對戰民進黨的羅致政，結果羅致政獲勝。

藍白總統會不會合？吳達偉預測，藍白政黨協商應該很快就會有結果，但是兩黨支持者都是支持各自的候選人做正的，目前看起來，總統這局各自參選的機會比較高。

關於本屆板橋東區立委選情，吳達偉分析，羅致政因為是英系的關係，跟蔡英文的滿意度是連動的，而蔡英文最近不滿意度高於滿意度，代表葉元之在中間選民有很大的拓展票源空間。

熟悉網路的吳達偉認為，網路或社群的風向都是比較反政府，任何人執政都一樣，在馬英九時代，大家就常開馬英九玩笑，但現在民進黨越來越威權，讓台灣的社群不敢講真話。所以要改變，要推動政黨輪替。

吳達偉也相當推崇葉元之在市議會的問政表現，看好葉在立院也能做個專業立委。吳達偉說，葉元之在議會的質詢監督，就事論事，講的話一般人聽得懂，不像很多議員為罵而罵，潑婦罵街的質詢。葉元之雖然有時候上節目表現詼諧幽默，但問政是相當有料。

對於民進黨提名的羅致政，吳達偉表示，羅之前帶小三去開房間被抓到，這次還自稱是「板橋最佳代言人」，會讓板橋人點投不下去。吳承認他2016投票給羅，以為他形象清新、正派，現在覺得被騙。而且羅致政是一個不折不扣的黨意立委，相當不適任，不像隔壁區的林淑芬比較有骨氣，願意為民發聲。

葉元之補充，在疫情最嚴重的時候，羅致政沒有幫板橋人去向中央爭取疫苗，反而是一直在罵新北市政府，應該由他來做立委，羅可以去選市議員繼續罵市府。

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