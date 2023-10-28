金音14／熊仔狂diss熱狗、艾怡良！地獄哏連發 酸饒舌歌手有ADHD
第14屆金音獎頒獎典禮於今（28）日晚登場，饒舌歌手熊仔首度擔任主持人，不忘發揮diss功力，「地獄哏」連發，把先前音樂圈時事通通說出來，狂噹艾怡良、熱狗，還開玩笑表示饒舌歌手都有ADHD（過動症）。
記者吳雨婕／台北報導
熊仔把近期音樂圈時事，如「頒獎把評審團主席看成得獎者」暗諷艾怡良在金曲上唸錯得獎人一事等，融入講稿中，其中複誦評審團主席「盧律銘」名字的他高喊「這是評審團主席不是得獎者千萬不要念錯」提醒頒獎人，幽默又犀利的台詞令人莞爾一笑。
熊仔除了diss時事外，自曝自己開場的台詞靈感來自於「ChatGPT」，並強調「饒舌歌手創作靈感得註明出處」，暗指先前熱狗與朱德庸一事。熊仔表示：「大會希望我用穩重的方式開場，但我（這個最佳作詞人）文思枯竭，最後只好找AI大神來寫，雖然很不想承認，但聽說這個年頭饒舌歌手沒有註明靈感出處，好像很容易有公關危機。」
熊仔還提到，「希望各位入圍的朋友不要亂跑，畢竟金音獎入圍者特立獨行，好聽的說法是很有個性，實際上就是有ADHD，ADHD的同學們最大的問題就是坐不住。」一段話讓現場的饒舌歌手面無表情，但也有部分歌手笑出聲，熊仔再度展現「熊式幽默」：「你們在笑什麼，ADHD最嚴重的應該就是饒舌歌手。」