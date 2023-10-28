為細胞治療GTP實驗室揭牌　蔡英文讚台中榮總醫療外交好幫手

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蔡英文致詞時，讚許台中榮總深耕在地、大步邁向國際，已經連續兩年入選全球最佳智慧醫院，是國內醫療和資通訊產業合作的典範。無論智慧醫療、精神醫療都有相當不錯的成果，且成立全國規模最大的遠距照護中心、持續透過智慧科技協助偏鄉義診，讓偏鄉醫療更加完善。
蔡英文特別感謝台中榮總在疫情期間，配合政府成立大型快篩站，支援人力物力施打疫苗，並協助北病南送，在整體防疫工作發揮重要力量，同時是政府醫療外交的好幫手，對友邦提供醫療援助，並配合新南向政策，和越南、印尼等醫院學校建立合作關係，讓台灣醫療實力可以被世界看見、醫療水準享譽國際。
台中市衛生局指出，細胞治療與再生醫學是新興的醫療技術，有別於傳統藥物和手術治療方式，細胞治療藉由身體自身的修復能力來治療疾病，為台中榮總積極發展的領域之一，今年更建置現代化的GTP實驗室，導入產學合作及臨床試驗的資源，對於開發創新、高效的細胞療法有進一步的躍進。
中榮院長陳適安表示，細胞治療與再生醫學是醫院積極發展的領域，與智慧醫療、精準醫學和尖端醫療並列中榮四大發展主軸。在中榮 GTP 實驗室中，醫療團隊將聚焦尖端細胞，許多都是國內首例及國際首次的臨床試驗案。