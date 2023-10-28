走訪賴清德本命區！柯文哲批：緊抱反核神主牌、放任光電亂蓋
民眾黨總統參選人柯文哲今（28）日走訪台南漁電共生案場，柯文哲表示，能夠理解政府想拚非核家園的決心，但錯誤的政策比貪汙更嚴重，尤其是明知道政策是錯的，還硬要去做，做不到的能源政策不要再自欺欺人，「不要為了緊抱反核神主牌，放任光電亂蓋。」
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲在臉書指出，今天來到台南的漁電共生案場，看到文蛤養殖地上蓋滿光電板，文蛤養殖業者告訴他，濕地被光電板蓋住，照不到陽光，小魚小蝦難以長大。養殖業者憂心就算以後光電板拆除之後，本來生態豐富的環境，都回不去了。還有人說，光電板拆了之後，他們重新養育文蛤，但是卻大量暴斃，請政府幫忙查原因，得到的結果當然是跟光電板毫無關係。
柯文哲表示，他們理解政府想拚非核家園的決心，但非要毀掉魚米之鄉不可嗎？他們更納悶的是，一大群養殖蚵棚的漁民，養了三代五十年，都無法取得水面使用權，但光電業者一申請，使用權立刻到手，要漁民不相信官商勾結都很難。還有農民感嘆，年輕人無論是職場不順，或者是想家，決定回鄉了。但農田都被拿去種電，等於斷了青年返鄉的機會，結果又被迫離開。現在附近的小學一班只剩2個學生，人口流失一天比一天嚴重。
柯文哲批評，「錯誤的政策比貪污更嚴重」，農漁民以這句話來形容現在的政府。他認為，最嚴重的不是犯錯，而是你明明知道政策是錯的，還硬要去做。「務實、理性、科學」是他的主張，做不到的能源政策不要再自欺欺人，不要為了緊抱反核神主牌，放任光電亂蓋。