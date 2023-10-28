YOASOBI新莊開唱「代購1秒搶走6張」！1疑點請注意 粉絲別當SB了
日本人氣天團YOASOBI由Ayase、ikura組成，他們2024年1月21日將在新莊Zepp New Taipei舉辦演唱會，2000張門票今（28）日上午11點開賣1秒即完售，雖然規定實名制購票、一人限購2張，仍有「代購團隊」1人搶到6張，網路頓時掀起熱烈的「求票潮」。
記者陳雅蘭／綜合報導
YOASOBI以將小說音樂化的企劃為基礎，2019年發表第一首單曲《向夜晚奔去》至今已在串流突破10億次播放，日後許多作品都攻占各大排行榜；2023年搭配動畫《我推的孩子》主題曲〈Idol〉更刷新不少J–POP史上新紀錄，人氣再攀升。他們不僅在日本巡演，海外邀約也不斷，人氣非凡。
《YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024 LIVE IN TAIPEI》將於明年1月21日來台開唱，門票今早一開賣「1秒完售」，主辦單位「好玩國際文化」跟《NOWnews今日新聞》透露，最高上線人數為16萬人，也表示：「加場可能性正在討論中！」針對啟售時間未到就發生系統當機無法進入，「好玩國際文化」也回應：「發現當機，工程有立即處理，11點是正常可購票的狀態。」
該場演出規定實名制、一人限購2張，入場時本人跟同行者資料（真實姓名、證件字號）須一致才可入場；儘管如此，仍有許多未買到票券的歌迷在臉書求票，人數高達千人，甚至出現一次搶到6張的代購「讓票」，令網友疑問：「不是實名制嗎？為什麼很多人在求票？」紛紛勸退不懂規則的粉絲，甚至幽默提醒：「這有很多YouAreSB（傻逼）的票。」提醒大家勿被黃牛詐騙。
事實上，YOASOBI在專場活動之前，會先於12月3日來台參加「2023 Simple Life 簡單生活節」活動；現在因為台灣演出售罄的關係，黃牛趁機出售「多組」3日的「簡單生活節」門票，掀起另一波YOASOBI的搶票潮。