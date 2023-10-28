NBA／Paul談與Curry成隊友 過往討厭防守他但同隊後發現他的無私
NBA金州勇士今（28日）在客場出戰沙加緬度國王，靠著當家球星Stephen Curry攻下全場最高的41分，與讀秒階段鎖定勝利的三分球，客場以122:114戰勝國王，收下本季首勝，其中新同學Chria Paul在本場也貢獻12次助攻，更在賽後談到與Curry同隊的感受，「以前我很討厭防守 Curry，但跟他同隊後發現他很無私。」
記者張志宇/綜合報導
Chria Paul在賽後訪問說道，「我以前很討厭防守Curry，防守他就得一直對他犯規，一直去拉他並給他身體接觸，但當我跟Curry同隊後，發現Curry是無私的，他的每一次持球，都在為隊友拉扯對方的防守陣行，這是非常無私的，在進攻端，我們需要Curry成為那把利刃。」
談到在勇士隊交手去年西區第3的國王，Chria Paul也透露，「其實雙方都很熟悉彼此，今天的氛圍從開賽就進入高張力，我感受到這兩隊的氣勢，但我在開賽就很專注，很享受與國王的比賽。」
Chria Paul本場上場33分鐘全隊第2高，12投5中、三分2投0中，拿下10分、12助攻、3籃板，正負值為+2，順利拿下轉到勇士的首勝。