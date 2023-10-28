獨／夏克立警局被放鳥！一早等不到人 黃嘉千一如往常消失不回應
加拿大籍男星夏克立和黃嘉千育有1女，去年（2022年）7月宣布結束16年婚姻。《NOWnews今日新聞》昨（27）日獨家直擊，夏克立從東京飛回台灣見寶貝，但礙於規定，雙方只能約在警局外，他昨衷心期盼黃嘉千不要反悔。未料事與願違，夏克立今沒見到寶貝，只能落寞地望著警局。至於黃嘉千到底去哪兒呢？不得而知。記者昨日向經紀人詢問相關回應時，因對方當時在忙，另有友人接聽電話，並告知「經紀人正在忙，這方面不清楚，晚點再回覆」， 痴痴地等啊等，至出版前對方僅有已讀訊息尚未回應，應是和往常一樣，選擇封口不多談。
記者蔡依庭、黃盈容／台北報導
夏克立已經快要2年沒見到寶貝，難過表示：「很想她。」但因官司問題，雙方得約在警局外碰面，想到難處，他直說很多事情「全部都是假的。」他今在IG寫下：「謝謝你們的關心。還是沒有看到。Thanks for your concern. No. Still blocked.」無奈想見寶貝一面如此困難，他認為再度受到阻礙。
他在8月被黃嘉千告家暴的官司，判決出爐黃嘉千敗訴，夏克立獲不起訴，很多事他要講也講不清。他這回到台灣打算待到12月，陪寶貝過完生日。11月10日將再次與前妻黃嘉千對決，夏克立表示，在台灣他有找好律師，至於費用，他坦言，「我有一個親戚有借我一些錢，為了可以來這裡試試看能不能見到家人。」
夏克立今非常難過地向《NOWnews今日新聞》透露，原本說好他可以親自聯絡想找的人，但最終還是無法進行，然後被告知是「寶貝不想見我」，對方甚至向法官表態此情況，但他認為是黃嘉千從中阻止的關係。