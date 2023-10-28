TSL台鋼集團TSG帆船賽高雄開跑！18組企業隊挑戰百萬總獎金
「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」10月28日至29日一連二天，在高雄、台南兩地舉辦。今(28)日在高雄愛河灣亞果遊艇碼頭舉辦高雄開賽儀式。今年有18組企業隊共同參與，挑戰百萬總獎金。
記者陳美嘉／高雄報導
台鋼集團冠名贊助的「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」，總獎金高達新台幣175萬元，10月28日至29日一連二天，將在高雄、台南兩地舉辦。28日一早九點從高雄愛河灣亞果遊艇碼頭出發，前往西部海岸海域舉辦帆船繞標賽。當晚在合作指定飯店-高雄福容飯店住宿後，29日一早進行高雄愛河灣到台南安平的西海岸長航賽。今年有18組企業隊共同參與這次的舤船運動盛事。
高雄市副市長羅達生致詞時表示，高雄作為整個台灣的海洋首都，非常重視各項水域活動的發展。並在海委會支持下，每年愛河灣的水樂園都會舉行海洋派對、高雄國際帆船賽等系列活動。也期待以高雄為核心據點，結合南部各縣市並串聯起來，成為海洋觀光的廊帶，透過地方水域運動的推動，各項賽事發展和相關建設，攜手建設高雄成為國際示範的海洋首都。
台灣帆船聯盟發起人，亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，2022年亞果遊艇集團發起成立TSL台灣帆船聯盟，目的是積極推動台灣海洋文化與帆船產業發展，希望透過舉辦海洋活動與賽事，以及高額獎金的激勵，讓更多國人有機會參與帆船運動。
這次賽事升級除了總獎金之外，更同時有MOMO TV及國立體育大學投入，創下台灣帆船賽事第一次電視精彩紀錄的播出，也透過國立體大線上直播專業選手及教練說明賽事，首次產學合作，讓帆船運動更往下扎根，開展出無限的未來。