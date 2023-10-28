教士將Soto擺上交易檯面！美媒：主動權不在球團、紅襪最有機會

我是廣告 請繼續往下閱讀
Jim Bowden認為紅襪是最有希望獲得Juan Soto的人，紅襪在確定由Craig Breslow擔任總管後，將在今年自由市場將有所作為，且紅襪能給出教士期望的到期約外野手，紅襪能以明星外野手Alex Verdugo為首的交易包裹開啟談判，其中Juan Soto同為多明尼加人，與紅襪名宿David Ortiz關係甚好，屆時紅襪有可能派David Ortiz遊說加盟。
至於洋基若能交易來Soto可以補上洋基隊需要的強力左打，同時讓陣容更加年輕，洋基能提供的包裹可能會包含Michal King、Jhony Brito、外野手Everson Pereira、內野手Oswald Peraza，若Juan Soto降臨紐約，洋基在自由市場補強上，可以將重心放在先發輪值，根據《SNY》記者Andy Martino指出洋基已經與教士有初步討論。
至於芝加哥小熊則是農場最為肥沃的球隊，本季扛出35轟、打擊率0.275的Christopher Morel，與百大排名71的外野手Kevin Alcantara、年輕外野手Alexander Canario皆是可以被送出的籌碼，據記者Bruce Levine透露，教士最想與小熊做交易，並對得到Christopher Morel寄予厚望。