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教士將Soto擺上交易檯面！美媒：主動權不在球團、紅襪最有機會

▲教士隊Juan Soto合約僅剩1年，教士球團仍未決定要續約留下，或是透過交易換回對等資產。（圖／美聯社／達志影像）
▲教士隊Juan Soto合約僅剩1年，教士球團仍未決定要續約留下，或是透過交易換回對等資產。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

根據《670 The Score》記者Bruce Levine在今（28日）透露，聖地牙哥教士球團希望降低團隊薪資，且期盼透過交易換來年輕球員，可能會將Juan Soto放到交易檯面，目前傳出紐約洋基、波士頓紅襪、芝加哥小熊都是可能人選，其中大聯盟分析師Jim Bowden就認為紅襪的呼聲將是最高。

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Jim Bowden認為無論Juan Soto去哪一隊，教士都沒有交易主動權，因為Juan Soto的合約將在明年球季後到期，若今年有球隊透過交易得到Juan Soto，且若是在交易前沒得到Juan Soto留隊的承諾，這些交易都將不會成真，因為沒有球隊願意付出大量資產，換來只來一個球季的「打工人」。

Jim Bowden認為紅襪是最有希望獲得Juan Soto的人，紅襪在確定由Craig Breslow擔任總管後，將在今年自由市場將有所作為，且紅襪能給出教士期望的到期約外野手，紅襪能以明星外野手Alex Verdugo為首的交易包裹開啟談判，其中Juan Soto同為多明尼加人，與紅襪名宿David Ortiz關係甚好，屆時紅襪有可能派David Ortiz遊說加盟。

至於洋基若能交易來Soto可以補上洋基隊需要的強力左打，同時讓陣容更加年輕，洋基能提供的包裹可能會包含Michal King、Jhony Brito、外野手Everson Pereira、內野手Oswald Peraza，若Juan Soto降臨紐約，洋基在自由市場補強上，可以將重心放在先發輪值，根據《SNY》記者Andy Martino指出洋基已經與教士有初步討論。

至於芝加哥小熊則是農場最為肥沃的球隊，本季扛出35轟、打擊率0.275的Christopher Morel，與百大排名71的外野手Kevin Alcantara、年輕外野手Alexander Canario皆是可以被送出的籌碼，據記者Bruce Levine透露，教士最想與小熊做交易，並對得到Christopher Morel寄予厚望。

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