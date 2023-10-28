黃捷合體「北海金剛」一起翻白眼 諷侯友宜烙跑如同韓國瑜
以「北海金剛」為名的民進黨新北市立委第一選區候選人何博文，今（28）日合體有「翻白眼」女稱之稱的高雄市議員黃捷，一同在淡水地區車隊掃街宣傳明日與民進賴總統參選人賴清德聯合的競選總部成立大會，2人在接受採訪時更一同「翻白眼」呈現有趣畫面，諷刺正在參選總統的新北市長侯友宜。
記者吳嘉億／新北報導
何博文表示，黃捷議員具備年輕、知性、感性、認真專業的形象，感謝她特別來新北市共同為台灣效力，而黃捷在高雄市議會透過「翻白眼」讓「烙跑市長」韓國瑜有所警惕，今日2人一起「翻白眼」，就是要提醒侯友宜有所警惕。
何博文提到，今日邀請黃捷來到新北，就只是要努力衝刺「新北第一席」、穩住高雄第六選區立委，其他部分沒有思考太多，但未來黃捷在高雄遇到問題，自己絕對一無反顧南下助選，希望這樣南北合作連線，讓何博文、黃捷共同進立法院挺台灣，讓台灣獲得最後勝利。
賴清德、何博文聯合競選總部成立大會於明日下午2時30分在淡水區新市國小運動場舉辦，除賴清德、何博文主角登場外，總統府秘書長林佳龍、前民進黨主席卓榮泰、前立法委員呂孫綾、新北市議員鄭宇恩、台北市議員苗博雅等人都將出席助講，營造選戰氣勢。