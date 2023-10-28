台南市日本人協會連三年發動社團在安平漁光島淨灘

台南市日本人力協會創會會長「ＭＲ．拉麵」野崎孝男表示，漁光島是熱門觀光景點，但伴隨觀光客越來越多，延伸出來的垃圾問題也日益嚴重，每週末都在此慢跑運動的他看到馬路和防風林都充滿民眾丟棄的垃圾、煙蒂、保麗達P罐，讓他「愈看愈不開心」，才在3年前發起淨灘活動，想為這份土地盡點心力。
清晨5時餘，奇美食品就開來早餐車幫忙調理菜、肉包和麥茶等食品，讓參與活動的志工有早餐可享用。6時餘，參加淨灘活動的社團陸續報到，其中東東餐飲更由常年在灣漁光島慢跑的董事長李日東親自領軍50人參加；以漁光島為基地的月牙彎慢跑集團動員60人，成為今日最大淨灘集團，30位旅南日本人也一起捲袖幫忙，市長黃偉哲和立法委員郭國文都前來加油打氣，期盼台日攜手打造美麗的無塑海洋環境。今天黃市長吃素，餐車還體貼地幫他準備熱騰騰的菜包，讓他吃完早餐再繼續趕行程。
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野崎孝男事前規畫好各參與社團的清潔責任區，由於參加的人數較上次多，淨灘範圍也比之前廣，雖然只有短短1個小時，但野崎孝男表示，只要用心撿拾，一個小時就夠了。成果除數十袋垃圾之外，還有長3米的保麗龍廢棄物，應該是在海邊從事養殖的漁民所留，呼籲前來漁光島活動或養殖的民眾要發揮公德心，大家一起守護漂亮的海洋。