闆妹見面會吸上千粉出動2保鑣護體 聞丟丟妹名工作人員秒組擋
知名直播主「天后闆妹」為了慶祝業績達到2天破2億的目標，今（28）日在新北板橋大遠百舉辦粉絲回饋見面會，闆妹人氣旺，現場吸引1500名粉絲支持，今還出動2保鑣護體，闆妹見人潮自己也嚇到。許多人會將她和另一直播天后「丟丟妹」做比較，現場工作人員甚至一聽到「丟丟妹」3個字就跳出來阻擋，不過，闆妹倒是很大方，直言自己可以回答，「我覺得是不同領域的，她在她的領域就真的是top one，但我在我的領域，我覺得我也很不錯。」展謝大器的一面。
記者黃盈容／台北報導
接下來將是年度重頭戲「雙11購物節」，闆妹透露，老公豪哥給她定下4億業績的目標，她苦笑「非常的手下不留情」！闆妹2022年度集團營業額至少突破12億元，員工年終獎金最高有6個月。她坦言，「我們的主管等級，的確大概都是這個數字」，至於今年有可能再突破嗎？闆妹笑說「那我們就員工旅遊取消，我們就發多一點。」
其實，她正好在為員工旅遊苦惱，本來打算帶200名員工去泰國旅行，但人數過多，如何行動是個問題，如果說要分次去，又覺得沒有團隊感。
闆妹以賣保養、保健品闖出名號，她今直言，大家看到數字會覺得很誇張，「可是我自己可能身在當下，我其實沒有那個感覺」，說到經營祕訣，闆妹認為「是多年來的經營，跟品牌的用心和售後服務，基本上我真的是除了睡覺時間以外，我真的是長時間都在跟粉絲互動。」