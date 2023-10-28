寵物咖啡廳半夜淹大水！老闆慘賠20萬 調監視器揪真兇：一臉傻樣
兇手竟然是牠！日前在中國大陸廣東省廣州市一間寵物咖啡廳，半夜室內突然淹起大水，老闆立刻衝到現場也相當崩潰，因為店裡許多家具、設施都被泡爛了，至少慘賠20多萬元，而當他調監視器後，才發現真兇竟然是「一臉傻樣」的水豚！
記者潘毅／綜合報導
據陸媒報導，廣州一名寵物咖啡廳的羅姓店長接受採訪表示，10月24日那天關店下班後回家休息，當他準備睡覺前查看了一下店裡監視器，結果發現店裡竟然開始淹水，深度已經超過腳踝，讓他立刻嚇得衝回店裡處理。
到店後，羅店長看到所有貓貓狗狗都已經爬到椅子、高處躲避，嚇得不敢動彈，而水還不斷湧現出來，他也立刻開始找尋源頭，先調出監視器影像查看，才發現竟然是店裡的水豚將自己水池的水龍頭用嘴咬開了。
隨後羅店長拿出抽水機將積水吸光，並花了好幾小時善後店裡狀況，粗估店裡泡爛的家具、設備等等至少要花5萬人民幣（約新台幣20萬元）處理。而當羅店長看向闖禍的水豚，卻發現對方仍一臉矇的吃著草料，讓他苦笑表示：「心很累」。
模樣可愛的水豚，在近年來成為寵物界新星，它是世界上體型最大的齧齒類動物，原產於南美洲，因性格溫馴慵懶，模樣可愛，近年來不少動物園、牧場或農莊都引進，甚至還有一些民眾不惜花大錢也要購入飼養，在台灣也有民眾飼養，一隻水豚的身價大約在20至30萬台幣不等。