巷仔內／「被」心臟病發的李克強？前總理之死　改革開放何去何從

我是廣告 請繼續往下閱讀
不少人會從李克強之死，聯想到1989年的胡耀邦及1976年的周恩來之死，當時中國的確有引發社會騷動，但若論緬懷李克強的程度，加上現今中國社會的高壓箝制更勝以往，人民未必能夠「起義」；而且經過3年疫情封控，以及疫後經濟復甦不如預期、青年失業率升高等折磨，人民或許沒有什麼力氣，再去為李克強「抱屈」。
若李克強在中國國內對習的威脅有其限制，習近平仍堅持將他「賜死」，甚至不惜讓自己惹上麻煩的話，還有可能就是來自外部的威脅。
近年中國與歐美摩擦越來越多，美中關係更是如履薄冰，習近平採取的一連串整肅、監管措施，都與西方格格不入，若真爆發激烈衝突，較為溫和開明、尊重國際政經秩序的李克強，或許就是替代習近平，穩定中國政局、與西方恢復廣泛往來的最佳人選，從這個角度看，確有不容許他活太久的動機。
姑且不論李克強是被弄死的，抑或真的是心臟病突發走的，相較於習近平，李克強這樣一位懂經濟、了解市場開放重要性的人物過世，中國人民的確該擔心，未來生活是否只會越來越封閉，中國網路上許多對於李克強之死的揣測，也許正是源於這種不滿和焦慮。
李克強之死的真相如何，都難以改變中國政權、焦點，皆掌握在習近平之手的事實，從官媒的訃告就能看出端倪。即使身故，李克強的光芒仍像生前一樣，籠罩在習近平的陰影下，中國官媒的訃聞，仍不忘讚揚習近平的成就，反覆強調習近平為核心，提及：「2023年3月，李克強同志不再擔任國務院總理職務，從領導崗位上退下來後，他堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」。
訃告最後一段還打道：「我們要化悲痛為力量，學習他的革命精神、崇高品德和優良作風，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』，堅定信心、同心同德，踔厲奮發、勇毅前行，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族覆興偉業而團結奮鬥」，最後附上了「李克強同志萬歲」的感言。
沒有人能知道，假設當初中共領導人競爭是另一個結果、中國是由李而非習掌權的話，究竟會走出什麼道路，但逝者已矣，在北京持續執著於國安、維穩之際，現任總理李強能否有自己的看法，在經濟嚴峻的關鍵時刻，帶領中國走出景氣低迷，還須觀望事態發展，方能辨別中國政經層面的演變。