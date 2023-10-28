中市青銀共學團上菜　創意客家料理受好評

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市府客委會主委江俊龍表示，能夠看到青年與長輩關懷互動，相互分享快樂氛圍，感謝基金會執行的客家藝文活動，對客家文化推廣大有助益，此次基金會以客家美食為基底，倡導客家人惜福、愛物的優良文化傳統，首次於城區中區推展，效果非常好，大受在地市民的歡迎和好評。
聖心基金會主任陳務修女表示，基金會長期關懷在地長者及其家庭，提供許多青銀共學的機會，希望能夠經由開辦課程，帶動社區長輩與青年學子共同學習客語、客家歌謠、桌遊及文化，進一步激發各世代對客家文化的熱情與創意。
市府客委會表示，此次客家美食創意料理，主要結合台中客家庄產業如東勢咖啡、新社香菇、東勢橘子、酸菜、福菜等食材，由青年學子引導長者發想「許願料理」，由青銀組創作濃郁回香的「咖啡排骨」、老老組烹調高纖高蛋白富含營養價值的「福菜麥片蝦」、老少組融合客家酸菜與新鮮鯖魚共創新風味的「鹹菜魚」、少老組引用剛上市的東勢柑橘烹調出獨一無二「宮保橘丁」及採用女媧補天概念製作的「五色水餃」，各項創意料理皆兼顧美食美味健康，現場香氣四溢，令人食指大動，老老少少都很興奮，對成果更是滿意！
客委會指出，活動由薪傳師徐銀珍及客家美食專家陳碧蓮老師共同帶領20位長者，現場有3所大學生與衛道中學「國際志工社」社團學生進入聖心基金會，老、少及青三代藉由共同研發客家創意料理，世代融合開展客家新料理，將客家文化扎根，發揮想像力，推展至學校、社團及社區，營造「共學、共好、共生、共榮」的新客家世代。