聯大通過人道休戰決議無用！以色列續炸加薩 BBC：規模前所未見
聯合國大會27日以121票贊成、44票棄權、14票反對的表決結果，通過阿拉伯國家起草的決議案，議文要求「立即、持久和持續的人道主義停火，從而促成停止敵對行動」，然而，以色列政府毫不鬆手，於27號晚間徹夜空襲，以軍形容是「轟炸最密集的一夜」，而28日白天對於加薩北部的轟炸持續，《BBC》報導指出轟炸規模「前所未見」，且似乎使用了不同類型的炸彈。
記者倪浩軒/綜合報導
對於聯大通過的立即人道停火決議，投下反對票的美國駐聯合國大使葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，議文中未提到哈馬斯和人質，令人震驚。以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）更痛批聯合國已失去任何正當性，並譴責那些投下贊成票的國家「支持保護納粹恐怖分子」，卻願意讓以色列陷入火海。
以色列擺明不理會聯合國大會的決議，持續呼籲加薩北部居民盡快撤離，並於27號晚間出動約100架轟炸機展開10小時的徹夜攻擊，且宣佈成功擊殺了哈馬斯資深指揮官拉卡巴（Asem Abu Rakaba）。
轟炸行動於28號白天繼續，《BBC》在加薩的記者表示，轟炸規模之大「前所未見」，巨大火焰沖天而起，到處都充滿恐慌，救護車不斷朝著發生爆炸的地點駛去，且由於電話與網路通訊已被切斷，整個地區完全就是一片混亂。
WHO秘書長譚得塞也表示，加薩轟炸的局勢讓人擔憂，由於電話與網路通訊被切斷，世界衛生組織已經與在加薩的工作人員失去聯繫，在這種情況下，醫療機構無法運作，一般平民也不可能找到安全的避難所。